La durabilité est compliquée: l’index est rapidement suivi par le majeur

«En ce qui concerne l’alimentation en particulier, il est particulièrement facile de devenir plus durable», déclare l’auteure et entrepreneur Mimi Sewalski. Avec les critères «bio, saisonnier et régional», vous trouverez quelque chose dans chaque supermarché. Elle mange principalement végétarienne elle-même, mais elle fait une exception pour la bratwurst de grand-mère. Parce que le stress n’aide personne.

Qu’est-ce qui est plus durable? La tomate biologique espagnole ou la tomate non biologique régionale? Mimi Sewalski s’est posé cette question lorsqu’elle a écrit son livre «Living Sustainably, Now». Il n’est pas si simple de répondre. Cela dépend de la saison des tomates, de la distance entre les voies de transport et du supermarché, de la rémunération des ouvriers agricoles et des conditions spécifiques de culture de la tomate. Quiconque veut manger une tomate cultivée de manière durable se rendra vite compte: c’est compliqué. Il en va de même pour les concombres, les baskets, les meubles ou le café.

Parce que «la durabilité est compliquée et ça craint», dit Sewalski à ntv.de. « Il faut toujours réfléchir. » Elle-même était déjà engagée dans la protection de l’environnement à l’école primaire; enfant dans les années 80, il s’agissait principalement de dépérissement des forêts, de pluies acides et de CFC. Elle est maintenant la directrice générale de l’Avocadostore. La plate-forme Internet est un marché pour une mode équitable, des produits durables et des alternatives respectueuses de l’environnement à de nombreux produits courants.

Sewalski met en œuvre ce qui est important pour elle dans sa vie privée. La femme de 40 ans a changé sa consommation « petit à petit », le processus a pris des années. «Si vous commencez là où c’est plus facile pour vous, vous avez la motivation de passer à l’étape suivante», résume-t-elle son expérience. Elle a trouvé ça facile avec les vêtements car elle connaissait beaucoup de marques de mode éco et équitable et savait où trouver ce qu’elle aimait. C’était plus difficile avec les cosmétiques, mais la gamme est désormais beaucoup plus large qu’il y a quelques années.

Pas à pas

Elle observe également le processus qu’elle-même a traversé avec de nombreux acheteurs de produits durables. Dans le passé, c’était principalement de jeunes parents qui cherchaient de la nourriture, des vêtements et des meubles non toxiques pour leur bébé et quelques pionniers qui achetaient de la mode éco alors qu’ils étaient des chemises éraflées et des vêtements fluides. Pendant ce temps, les hipsters qui recherchent des marques cool et se rendent compte qu’il s’agit d’une mode écologique et équitable consomment également de manière durable. Ou les végétaliens qui recherchent des produits qui répondent à leurs exigences éthiques. «Il y a dix ans, je devais continuer à expliquer ce que mangent les végétaliens, maintenant presque tout le monde le sait», explique le sociologue. Les brosses à dents en bois ou les lampes LED à économie d’énergie ne sont plus des produits de niche.

Apparemment, les choses progressent étape par étape, ce qui est une autre raison pour laquelle Sewalski essaie de ne pas causer trop de stress pour lui-même ou pour les autres. « L’index levé ne fait pas grand-chose. Il est rapidement suivi par le majeur », est son évaluation pragmatique. Dans son livre, elle se concentre sur montrer ce qui est mauvais dans ce qui a été consommé jusqu’à présent, qu’il s’agisse de mode, de vie, de voyage ou de pois. «J’ai fait pousser mes propres légumes pendant cinq ans. Ensuite, vous savez ce que c’est que de chérir et de soigner vos pois pendant deux mois, puis un ravageur arrive et il ne reste plus un seul pois. Au supermarché, une boîte de pois coûte 85 cents, « il n’y a tout simplement pas d’appréciation ».

Depuis que la génération Greta est dans la rue au « Fridays for Future », elle observe de nouvelles impulsions de la part de personnes de moins de 25 ans. « Au lieu de l’affirmation souvent entendue selon laquelle le bio était trop cher, ils disent maintenant que de nombreux produits conventionnels sont bien trop bon marché « dit Sewalski. Ce n’est que quelqu’un d’autre qui paie le prix, par exemple les travailleurs du pays de fabrication ou l’environnement. C’est la facture de tomates, juste un peu plus compliquée.

Trois critères à potentiel

Sewalski a calculé dans son livre les aliments les plus nocifs. La viande est représentée deux fois parmi les «cinq pires», le bœuf ayant des performances encore pires que le porc ou la volaille. Mais les aliments végétariens ne sont pas nécessairement meilleurs non plus. La nourriture la plus dommageable pour le climat est le beurre, par exemple, car elle nécessite beaucoup de lait et les vaches émettrices de méthane doivent être élevées et nourries. Cela n’a pas l’air beaucoup mieux avec de la crème et du fromage. Mais quel est l’équilibre des frites surgelées? Mauvais, car la forte transformation et le transport et la réfrigération associés font de la simple pomme de terre un plaisir plutôt nuisible au climat.

Mais de l’avis de Sewalski, il est particulièrement facile d’être ou de devenir plus durable avec la nourriture. Si vous achetez selon les critères « bio, saisonnier et régional », vous trouverez ce que vous recherchez même dans les supermarchés normaux. « Vous faites quelque chose de bien pour vous et pour l’environnement aussi. » Il y a déjà beaucoup de potentiel dans ces trois points. « Simplement parce que vous vous évitez les longs itinéraires de transport et que vous soutenez également les agriculteurs régionaux. » Dans ses considérations, elle inclut également des aspects tels que l’entretien des planchers. «Une fois qu’un sol est détruit par la sur-fertilisation et les monocultures, il peut s’écouler des décennies avant que de la nourriture puisse y pousser à nouveau. Si vous réduisez ensuite votre consommation de viande et évitez l’emballage, vous gagnez beaucoup.

Pour eux, une chose est sûre: avec les habitudes alimentaires actuelles, les gens détruisent la nature. Les nombreux aliments hautement transformés tels que les produits finis sont même nocifs pour le corps humain. C’est le moment où Sewalski est reconnaissante d’avoir toujours aimé cuisiner. « C’est plus facile si vous cuisinez. » Ces dernières années, elle a élargi son régime alimentaire largement végétarien pour inclure des recettes végétaliennes. «Mais ma grand-mère habite en Moyenne-Franconie, si je ne mange pas de saucisse, je serai déshérité. Alors Sewalski mange une saucisse du boucher de sa ville natale et s’en tient à son mantra pour ne pas trop insister sur la durabilité. Cela reste un calcul compliqué, mais « ça ne sert à rien si je mets devant moi la pièce design durable, mais continue à acheter du papier aluminium ».