La dune de Denis Villeneuve omet la scène que Frank Herbert voulait

L’adaptation de 2021 de Dune du réalisateur Denis Villeneuve s’est très bien comporté lors de son week-end d’ouverture, engrangeant 100 millions de dollars au box-office national. Dunes L’adaptation originale, réalisée en 1984 par David Lynch, a cependant rencontré une série de critiques négatives. Frank Herbert, le cerveau et l’auteur du Dune série, était très satisfait de la façon dont Lynch a géré les complexités du monde d’Arrakis. Cependant, avec une avance rapide d’environ 40 ans, la scène qu’Herbert avait hâte de voir n’est plus jamais revenue au grand écran.

Mettant en vedette Timothée Chalamet comme Paul Atreides, Rebecca Ferguson comme Lady Jessica et Oscar Isaac comme Leto Atreides, Dune avait des visuels époustouflants du début à la fin et avec une bande-son impeccable. Le film contient plusieurs scènes de la série de livres qui accompagnent les personnages dans leur combat pour vivre et qui sont essentielles pour donner vie à l’histoire. La scène du dîner, ou autrement connue sous le nom de scène du banquet, était l’une des scènes les plus complexes et les meilleures du roman, mais a été coupée du film. En tant que réalisateur, adapter un livre en scénario est déjà un défi tel quel et nécessite les connaissances et la profondeur nécessaires pour savoir quelles scènes couper. C’est parce que les films sont faits de dialogues alors que les livres contiennent ces derniers avec une pensée interne, alors Villeneuve a fait ce qu’il pensait le mieux.

La scène du banquet que Herbert voulait dans le film était très importante pour l’intrigue et le développement du personnage dans le livre/le film. Le dîner a été exécuté par Lady Jessica pour accumuler toutes les relations et le pouvoir nécessaires dont ils auraient besoin pour survivre. La scène commence avec le duc qui se demande si l’un des invités tentera de le tuer dans sa propre maison. Étaient présents le duc, Paul Atreides, Duncan Idaho, Lingar Bewt, Esmar Tuek, un agent anonyme de la banque et espion Harroken, et enfin, Liet Kynes. Les invités indiquent clairement où ils en sont en étant distants et manipulateurs avec désinvolture tout en essayant de s’espionner pour leurs maîtres ou eux-mêmes. Ensuite, le duc boit la moitié de son eau et verse le reste sur le sol. On s’attend à ce que ses invités le suivent, mais beaucoup expriment leur gêne à l’idée de gaspiller de l’eau. Kynes, cependant, verse le sien dans un récipient caché. La nuit se poursuit alors que les invités entament des conversations calmes les uns avec les autres, discutant de politique tout en se méfiant les uns des autres.





Une autre partie importante de la scène du banquet est lorsque le duc est appelé pour une affaire, laissant son fils Paul s’occuper de lui. Le banquier insulte alors Paul et tous les gardes de la Maison Atréides se préparent à l’inévitable bataille. Paul répond par un acte qui pousse le banquier à repousser sa chaise de la table. Cela envoie plusieurs personnages dans un état prudent, ne sachant pas quoi faire ni à qui faire confiance. Kynes a un rôle vital dans cette scène en raison des signaux qu’il fait à travers la table du dîner, laissant les autres personnages confus. Cette scène montre également clairement que Kynes est un acteur puissant et mystérieux dans Dune.

Comme vous pouvez le constater, la scène examine les nombreux points de bureaucratie et de jeu de pouvoir que les personnages défendent tout au long du film. Il contenait une aura intense autour des personnages et préparait le terrain pour les partenariats et les batailles à venir. Bien que Frank Herbert ne soit plus parmi nous, Denis Villeneuve partage les scènes qu’il aurait aimé montrer au regretté auteur. « Je pense que j’aimerais lui montrer trois scènes. J’adorerais lui montrer l’arrivée de la révérende Mère, suivie de Gom Jabbar. J’aimerais voir ce qu’il en pense. Je pense que c’est assez proche du livre ! Je pense que j’aimerais partager avec lui mon interprétation du premier voyage de Paul dans le désert avec le duc et Gurney, lorsqu’ils voient une moissonneuse pour la première fois et le premier pas de Paul dans le désert. » dit Villeneuve.





Villeneuve a fait un excellent travail dans son adaptation du roman classique et nous ne pouvons qu’espérer qu’il continuera à montrer au monde du cinéma son travail formidable. Tu peux regarder Dune (2021) en salles et sur Amazon Prime Video.





