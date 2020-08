La duchesse Meghan raves: Harry est un “beau modèle” pour Archie

27/08/2020 13 h 45

Dans une interview avec la militante influente Gloria Steinem, la duchesse Meghan révèle que son mari, le prince Harry, se décrit comme une féministe. Et à quel point c’est important pour son fils Archie.

La duchesse Meghan (39 ans) jouit de la liberté dans son pays d’origine, les États-Unis, ce qui lui a été refusé en tant que royale en Grande-Bretagne: parler de politique en public. Dans une interview avec la militante américaine influente Gloria Steinem (86 ans), Meghan – assise détendue dans des fauteuils en bois sur la pelouse verte d’un grand jardin – a discuté de problèmes graves et de positions politiques privées.

Comme de nombreuses célébrités, Meghan s’est engagée à mobiliser les électeurs pour l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020. La plate-forme politique «Makers» a invité les femmes à une discussion. Meghan a critiqué l’intimidation de nombreux électeurs afro-américains, qui devaient parfois faire la queue pendant des heures devant les bureaux de vote. Elle a rappelé que le droit de vote pour les femmes avait été introduit en 1920 – mais que les femmes à la peau sombre étaient exclues; elles ne pouvaient légalement voter aux États-Unis qu’en 1965.

C’est pourquoi Meghan est fière de Harry

D’un autre côté, il y a eu de grands éloges pour son mari, le prince Harry (35 ans) et son attitude. Meghan a rappelé comment son mari s’était présenté à la personne à qui elle parlait et a décrit la situation comme suit: «Quel grand moment quand il est entré et a dit: ‘Tu sais que je suis aussi féministe, n’est-ce pas, Gloria?! Il est important pour moi que vous le sachiez! “”

Depuis Meghan, la duchesse de Sussex est devenue amie avec @GloriaSteinem, ils ont parlé de leurs convictions communes concernant les droits des femmes, le besoin de représentation et l’importance du vote. Le Q&A exclusif est sur MAKERS aujourd’hui, #WomensEqualityDay! https://t.co/NJ2FEYiFVu pic.twitter.com/au4uN24wSi – MAKERS (@MAKERSwomen) 26 août 2020

Harry est un père attentionné et un “merveilleux modèle” pour son fils Archie (1), s’enthousiasme la duchesse de Sussex. Votre enfant naîtrait avec des pères qui s’occupent des enfants et qui les gardent. Harry lui montre également à quel point il est important de défendre la justice et les droits de l’homme dont vous n’avez pas besoin d’avoir honte.

Meghan est heureuse pour Kamala Harris

Le prince Harry lui-même n’a pas son mot à dire dans la vidéo. La famille royale ne s’exprime généralement pas sur les questions politiques. Après avoir déménagé dans son pays natal aux États-Unis, Meghan a rompu avec cette tradition.

Cependant, elle est également réticente à faire des déclarations politiques controversées. Cependant, elle a exprimé sa joie de la nomination de la démocrate Kamala Harris (55 ans) au poste de vice-président de Joe Bidens (77 ans). Le duo défie le président américain en exercice Donald Trump (74 ans).

(ves / spot)