La drôle de déception de Chris Hemsworth quand il a découvert ce que son fils aîné voulait être

Chris Hemsworth est l’une des grandes célébrités d’Hollywood aujourd’hui et elle le doit en grande partie à son rôle de Thor dans le Univers cinématographique Marvel. C’est pourquoi son image est devenue une icône pour les plus petits et beaucoup d’entre eux veulent être comme le super-héros, mais qui en a choisi une autre, et en plus d’une autre franchise, était le fils de l’acteur. Regardez la réponse à la question de savoir ce qu’il veut être quand il sera grand!

Bien que nous le connaissions depuis sa création en Star Trek (2009) et plus de productions comme Rush (2013), Vacances (2015), Ghostbusters (2016) Oui Men in Black: International (2019), parmi d’autres films, il ne fait aucun doute que son rôle le plus important était celui du dieu asgardien dans le MCU. Il a commencé avec son film solo en 2011 et à partir de là, il a fait partie de plus de projets étant membre original des Avengers.

Avec ce dossier médical, leurs enfants feraient l’envie de n’importe quel enfant du monde, et tout le monde n’a pas un père qui joue un super-héros au cinéma. Cependant, ce n’est pas le cas pour l’un d’eux, car Chris a révélé sur son compte Instagram officiel un mot croisé qu’il avait récemment et a été déçu d’entendre la réponse à une question importante. Regardez ce qui s’est passé!

L’acteur a posté une photo et a écrit: « Tenant la main de mon petit homme et lui posant la vieille question: que veux-tu être quand tu seras grand? ». À quoi le garçon a répondu: « Papa, je veux être Superman ». Clôture du post, Hemsworth réplique: « Heureusement, j’ai deux autres enfants ». Au fil des heures, l’image Il a déjà dépassé 7 millions de likes, aussi bien que des milliers de commentaires, Quoi celui de Gal Gadot, qui a envoyé un emoji d’un visage rieur et d’un cœur.

Sûr, Non seulement il ne le choisit pas pour être Thor, mais ce qui se passe, c’est qu’il n’est même pas un personnage de Marvel, mais il est allé du côté opposé: DC Comics. C’est pourquoi les rires n’ont pas cessé de venir et l’un de ses enfants, qu’il a avec l’actrice Elsa Pataky, a généré cette drôle de déception. Pendant, Chris Hemsworth il filme Thor: l’amour et le tonnerre et des photos ont déjà été divulguées.