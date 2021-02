La Dre Laura Berman met en garde les parents après une overdose de fils de 16 ans à cause de médicaments achetés sur Snapchat

Le 7 février, la vie de Samuel Berman, un jeune espoir d’université au lycée avec des hétérosexuels, a été tragiquement écourtée après une surdose accidentelle de drogue, le 7 février.

Il a acheté des médicaments sur l’application de médias sociaux, Snapchat.

Berman était l’un des nombreux enfants et personnes aux prises avec l’ennui pendant la pandémie.

L’isolement l’a amené à acheter ce qu’il considérait probablement comme un médicament «sûr», et cela s’est avéré être une erreur fatale.

Samual avait acheté des médicaments contenant du fentanyl. C’est une drogue des centaines de fois plus puissante que l’héroïne, qui est à la fois inodore et insipide.

Les applications de médias sociaux, telles que Snapchat, sont populaires dans le monde du trafic de drogue, car c’est un moyen rapide et facile de vendre et d’acheter de la drogue.

Malheureusement, la plupart des gens ne connaissent pas les dangers que cela peut entraîner.

Le Dr Laura Berman, la mère de Samuel, s’est rendue sur Instagram pour faire connaître les dangers des réseaux sociaux.

«Mon cœur est complètement brisé et je ne sais pas comment continuer à respirer. Je publie ceci maintenant seulement pour qu’aucun enfant de plus ne meure. Nous l’avons observé de si près », dit-elle.

La Dre Berman est une thérapeute relationnelle et auteure à succès qui vit le pire cauchemar d’un parent avec son mari, Samuel Chapman.

«Il a demandé à son père un cheeseburger et une heure plus tard, je suis allée dans sa chambre parce que nous avions parlé d’un stage pour l’été qu’il voulait faire, et il était par terre et… parti», a-t-elle déclaré avec émotion entretien avec le Spectacle d’aujourd’hui.

Maintenant, les parents de Samuel diffusent le message pour sauver les autres.

Le Dr Berman a créé un groupe Facebook avec des publications sur son Instagram pour diffuser leur histoire, dans l’espoir que cela puisse sensibiliser et éventuellement sauver des vies.

Elle se concentre également sur les dangers des applications, comme Snapchat, qui rendent le processus d’achat de médicaments trop facile.

L’application «inoffensive» est connue au cours des dernières années, avec d’autres grandes applications de médias sociaux, pour faire des activités illégales une passerelle facile pour les adolescents.

Snapchat a depuis publié une déclaration à la presse dans laquelle il était déterminé à travailler avec les forces de l’ordre locales pour résoudre l’affaire.

Ils ont également déclaré qu’ils n’avaient « pas une priorité plus élevée que de maintenir Snapchat un environnement sûr. »

Bien qu’il soit probable que Samuel n’ait pas l’intention de faire une surdose de drogue, il y a des gens qui souffrent de toxicomanie et d’alcoolisme.

C’est une tendance dangereuse qui a coûté beaucoup trop de vies. J’espère que des histoires comme celle de Samuel peuvent diminuer ce nombre, même juste un peu.

De nos jours, il semble plus facile d’acheter un médicament de votre choix que de commander une pizza. C’est une pensée effrayante.

Les applications de médias sociaux ont changé le fonctionnement de la société et ont fait des activités illégales, comme l’achat de drogue, un endroit effrayant.

Les parents doivent être informés des dangers qu’ils représentent et savoir comment apprendre à leurs enfants à l’utiliser s’ils ont un téléphone avec des applications de médias sociaux.

Personne ne sait jamais ce que vit un enfant, donc les informer est un excellent moyen de prévenir les accidents dangereux.

Éduquons-les sur les réseaux sociaux et les dangers de l’activité en ligne. Abordons ce problème et sauvons autant de vies que possible.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de dépendance à l’alcool ou aux drogues, il existe des moyens de vous aider. Appelez ou envoyez un SMS à la ligne d’assistance nationale de SAMHSA – 1-800-662-HELP (4357) ou connectez-vous au site Web de l’American Addiction Center pour plus d’informations.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.