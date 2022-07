La dramatique série coréenne Netflix qui triomphe en ce moment et surpasse « Woo, un avocat extraordinaire »

Netflix

Les K-dramas sont un succès complet sur Netflix et, pour cette raison, la plateforme continue de miser sur eux. Découvrez la nouvelle série coréenne qui surpasse Woo, un avocat hors norme et vous ne devriez pas manquer.

©IMDBLe protagoniste de Woo, un avocat extraordinaire

Avec des spectacles comme Alarme d’amour Soit le jeu du calmar, Netflix a trouvé un grand attrait pour le public : le k-drames. Ce nom fait référence à toutes les productions qui viennent directement de Corée et qui connaissent un succès retentissant chez le géant du streaming. À tel point que l’entreprise continue de parier dessus et de faire des lancements majeurs tels que Woo, un avocat hors norme.

Est k drame, qui n’a qu’une seule saison, fait des premières sporadiques de ses épisodes, en lançant deux par semaine. C’est-à-dire, pour le moment, Woo, un avocat hors norme Il a un total de six chapitres disponibles en Netflix qui remportent un grand succès. Pourtant, au total, la bande compte 16 épisodes qui termineront leur diffusion en août prochain.

C’est pourquoi, dès les nouveaux chapitres de Woo, un avocat hors norme, les téléspectateurs ont trouvé une autre série pour se divertir. Il s’agit de un nouveau drame k qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde. Bien que, à cette occasion, la série soit une histoire romantique qui compte 16 épisodes divisés en deux saisons de huit chapitres chacune.

la série est mon premier vrai amour, qui met en vedette Jung Chae-yeon, Ji Soo et Kang Tae-oh qui donnent vie à trois personnages fascinants avec leur histoire d’amour. La bande est un exemple clair de la façon dont l’amour et l’amitié se mélangent parfois et finissent par nuire à l’une des parties. Bien que, aussi, il souligne que l’affection, à de nombreuses reprises, est plus forte.

De quoi s’agit-il? Eh bien, le synopsis officiel dit: « Par hasard et circonstances, Yun Tae-o ouvre les portes de sa maison à un groupe d’amis. Et les portes de ton coeur aux enchevêtrements d’amour et d’amitié”. Sans aucun doute, une histoire captivante qui a réussi à se positionner parmi les plus regardées ces derniers jours. Bien sûr, il convient de noter que, comme de nombreux drames coréens, cette fiction n’est pas originale de Netflix et, en réalité, il a été créé en 2019, mais ce n’est que maintenant qu’il a franchi les frontières grâce à son arrivée sur la plateforme.

