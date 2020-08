La drag queen reçoit sa première greffe de rein depuis le verrouillage du coronavirus

Stephen Lim, également connu sous le nom de Nadia Business, était sur la liste d’attente pour une transplantation rénale depuis six ans. (nadiabusinessqween / Instagram)

Une drag queen luttant contre la maladie rénale chronique est devenue le premier patient après le verrouillage à recevoir une transplantation rénale vitale dans un hôpital de Manchester.

Le Manchester Royal Infirmary (MRI) a été contraint d’arrêter d’effectuer des greffes pendant quatre mois pendant la pandémie de coronavirus, mais en juillet, les médecins ont pu reprendre les opérations vitales.

Selon Nouvelles du soir de Manchester, le premier patient à recevoir un appel disant qu’il subirait une opération de transplantation était Stephen Lim, 27 ans, autrement connu sous le nom de sa drag persona Nadia Business.

Lim organise une soirée karaoké dans un club de Bolton en tant que Nadia, et participe également à des programmes de sensibilisation pour sa communauté LGBT + locale.

Il est né avec une maladie rénale chronique, également connue sous le nom d’insuffisance rénale chronique, qui entraîne une perte progressive de la fonction rénale au fil du temps.

Quand il était très jeune, Lim a subi des cicatrices irréversibles aux reins à cause d’une infection, et il était sur la liste d’attente pour une greffe de rein depuis six ans.

La drag queen a déclaré: «Ma famille et moi parlons de la possibilité d’obtenir une greffe depuis environ 20 ans … Il y a tellement de choses à faire pour trouver le bon match, et il y a environ un an, j’avais été appelé pour une greffe qui n’a malheureusement pas pu avoir lieu, alors je commençais à penser que cela pourrait ne pas arriver.

Mais le 7 juillet, Lim a écrit sur Instagram: “Devinez qui a reçu l’appel de greffe de rein qu’il attend depuis six ans, ce matin vers 4 heures du matin?”

Il a été amené à subir l’opération le même jour, recevant une greffe d’un donneur décédé.

Lim a déclaré: «Je suis tellement reconnaissant envers lui et sa famille pour tout ce qu’il m’a donné. Perdre un être cher n’est jamais facile, je lui rendrai donc hommage en vivant bien et en prenant soin de moi du mieux que je peux.

«Je ne saurais trop dire merci à tous les membres de l’équipe de transplantation pour tout ce qu’ils ont fait.

«Toute l’équipe a été professionnelle, accueillante et amicale tout au long, et est toujours très rapide pour expliquer les choses afin que je sache ce qui se passe.»

Il a ajouté: «Je me sens particulièrement chanceux et reconnaissant d’être le premier patient IRM à recevoir un organe depuis le verrouillage.

«Je sais que les précautions relatives au COVID-19 auront ajouté une autre couche de complexité au travail de l’équipe, mais elles étaient si professionnelles que vous ne pouviez pas le remarquer … En raison des restrictions du COVID-19, mes parents n’ont malheureusement pas pu m’accompagner dans le l’hôpital, mais l’équipe a su me mettre à l’aise.

«Ma mère est infirmière, j’ai donc dû m’éloigner d’elle dans la maison, ce qui était intéressant, mais nous comprenons que nous devons agir de manière responsable, alors nous prenons toutes les précautions.

«Je me sens maintenant vraiment bien, encore mieux que ce à quoi je m’attendais après l’opération. Ma plaie chirurgicale guérit bien et il semble que tout va dans la bonne direction en termes d’amélioration de mon état, ce qui est génial.