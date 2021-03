La douleur dans la miction et l’élargissement de la cicatrice sur la peau est également un signe de cancer, sachez quel symptôme de cancer doit être dépisté.

Il existe de nombreux symptômes du cancer qui ressemblent à d’autres maladies. Comme si vous ressentiez de la douleur en urinant. Beaucoup de ces symptômes indiquent un cancer. Les experts disent que les hommes devraient subir des tests lorsqu’ils présentent certains symptômes de cancer. Cela peut également réduire le risque de cancer. Sachez quels symptômes indiquent quel type de cancer…

1- Cancer de la prostate

Le risque de cancer de la prostate persiste généralement après 45 ans. Mais, même à un âge précoce, les cas surviennent en raison d’un mode de vie médiocre ou d’antécédents familiaux. Des difficultés ou des douleurs à uriner indiquent ce cancer.

Vérification importante: si une personne en bonne santé a également des antécédents familiaux, un examen rectal numérique et un test d’antigène de la prostate doivent être effectués à intervalles réguliers de six mois ou une fois par an.

2- Cancer du testicule

Ce cancer associé aux testicules qui produisent le sperme est rare. La plupart de ses cas ont entre 20 et 54 ans.

Contrôle important: si une personne ressent une lourdeur, un gonflement et des changements dans ses testicules, un avis médical doit être pris. En outre, l’examen testiculaire doit être effectué en routine.

3- Cancer colorectal

C’est le principal cancer du gros intestin. Les hommes sont deux fois plus susceptibles de le développer que les femmes. Les premiers symptômes sont le rétrécissement de l’intestin et la croissance facile de sa surface interne.

Tests importants: Outre les tomodensitogrammes, la coloscopie, la radiographie ou la sigmoïdoscopie permettent également d’identifier ce cancer.

4- Cancer de la peau

Le mélanome est le type de cancer de la peau le plus courant. En cela, des changements anormaux de la couleur de la peau ou l’apparition de l’herpès ou de toute cicatrice sans aucune raison indiquent la maladie. Une exposition à long terme au soleil augmente son risque.

Vérification importante: contactez un dermatologue si vous ressentez un changement de taille, de couleur ou de cicatrice sur la peau.

5- Cancer du sang

Si la transpiration devient excessive, la fatigue persiste, la perte de poids sans raison et la douleur osseuse persiste, alors c’est un signe de cancer du sang.

Tests importants: Pour cela, le CBC est le meilleur test de numération globulaire. Dans certains cas de cancer du sang, les médecins recommandent également une biopsie de la moelle osseuse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂