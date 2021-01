La double jante XL de BMW atteint également deux roues?

Si la BMW R 18 évoque d’autres époques, la BMW R 18 Spirit of Passion, une création de Kingston Custom, semble être une vision de ce que serait l’avenir si nous vivions dans les années 30. XX, fortement influencé par les mouvements stylisés Art Déco et la rationaliser.

C’est l’avant qui se démarque, avec un carénage qui s’étend du réservoir et enveloppe et recouvre toute la roue avant, marquée par une double jante généreuse, tout comme la BMW à quatre roues de la hauteur. La forme soignée et lisse générée par le carénage nous amène immédiatement à l’exposant maximum du rationaliser dans les années 30: la locomotive à vapeur.

L’identité de marque de la moto est indéniable et fidèle à l’époque dont elle s’inspire, la double jante indispensable prend une orientation verticale, définie par deux éléments étroits.

Nous n’avons pas à discuter pourquoi la BMW R 18 Spirit of Passion a besoin d’un double rein (ce n’est pas le cas); mais on peut l’apprécier pour l’objet esthétique qu’il est, où il y a un soin particulier à définir tous les détails. Même dans l’intégration élégante du généreux double rein dans l’ensemble.