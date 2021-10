La DJ de BBC Radio 1 Adele Roberts révèle qu’elle a un cancer de l’intestin

Roberts, 42 ans, a posté une photo d’elle portant une chemise d’hôpital tout en levant le pouce et en souriant à la caméra, disant qu’elle espérait que son message « atteindrait tous ceux qui pourraient bénéficier de le voir ou de le lire ».

Elle a expliqué qu’elle avait eu des problèmes de digestion et qu’elle était allée se faire examiner par son médecin généraliste, avant de recevoir un diagnostic de cancer plus tôt ce mois-ci.

« Je vais être honnête, j’étais gêné mais je savais aussi que ça pouvait être quelque chose de grave. Donc J’y suis allé au cas où. Au début, je n’y ai rien pensé et j’ai juste supposé que cela pouvait être une sensibilité alimentaire.

« Après quelques appels téléphoniques, on m’a envoyé pour des examens et des contrôles. On m’a alors diagnostiqué un cancer de l’intestin. C’était au début du mois.