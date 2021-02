La division légère de Daimler sera désignée Mercedes-Benz

Texte: Carlos Moura

Date: 4 février 2021

Afin de se préparer à entrer dans la division des poids lourds, Daimler séparera les unités légères et lourdes, la première étant désignée comme Mercedes-Benz.

Daimler séparera la division des passagers et des véhicules utilitaires légers, qui s’appellera officiellement Mercedes-Benz. Cette opération vise à permettre le placement de la division camions et bus, Daimler Trucks & Buses, à la Bourse de Francfort jusqu’à la fin de l’année.

Les divisions automobiles de Mercedes-Benz et des véhicules utilitaires lourds – bus et camions – « sont des entreprises différentes avec des clients spécifiques, des processus technologiques différents et des exigences de capital différentes », a déclaré Ola Kallenius, PDG de Daimler, dans un communiqué.

«Nous sommes confiants dans la solidité financière et opérationnelle de nos deux divisions véhicules. Et nous sommes convaincus qu’une gestion et une gouvernance indépendantes leur permettront de fonctionner encore plus vite, d’investir plus ambitieusement, de viser la croissance et la coopération et ainsi d’être plus agiles et compétitifs », souligne le responsable.

La séparation doit être approuvée par les actionnaires

La stratégie de Mercedes-Benz comprendra le renforcement de son leadership dans le segment des voitures de luxe, en se concentrant sur la mobilité électrique et les logiciels pour les véhicules.

Les véhicules utilitaires légers resteront dans la même division que les voitures particulières

Daimler Trucks & Buses se concentrera sur le développement de technologies «zéro émission» pour accélérer les plans stratégiques et augmenter les profits. L’entreprise possède actuellement sept marques: BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses et Western Star.

Camion Mercedes-Benz eGenH2. Le camion du futur est l’hydrogène

La séparation des divisions légère et lourde sera soumise à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Daimler au troisième trimestre de cette année.

