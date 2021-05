La division Gaming de Warner Bros sera démantelée dans le cadre de la fusion

L’avenir de la division des jeux de Warner Bros est à nouveau plongé dans l’incertitude, alors qu’AT & T décharge ses activités médias dans le cadre d’une fusion de 43 milliards de dollars avec la société de câblodistribution Discovery. L’arrangement est compliqué – et ne sera achevé qu’à la mi-2022 si les actionnaires sont d’accord – mais il verra effectivement la mise en place d’une organisation entièrement nouvelle supervisée par les actionnaires d’AT & T et de Discovery, qui est présentée comme «l’une des plus grandes entreprises mondiales. lecteurs de streaming ».

Bien sûr, notre intérêt commence et se termine avec Warner Bros Interactive, la division jeux de WarnerMedia. Et son avenir reste incertain: « Une partie du bras de jeu restera avec AT&T et d’autres iront avec la nouvelle société », a déclaré un porte-parole. Axios. Pour le moment, on ne sait pas qui conservera la propriété de qui, mais cela risque de causer de graves maux de tête. AT&T avait tenté de vendre entièrement sa filiale d’édition de jeux l’année dernière, mais a finalement décidé de la conserver en interne après avoir été incapable de trouver un acheteur prêt à payer le prix demandé.

Donc, exactement ce que cela signifie pour des équipes comme NetherRealm Studios, Rocksteady, TT Games et Avalanche Software est toujours en suspens. La plus grande propriété intellectuelle de Warner Bros, comme DC Comics, transférera la propriété à la nouvelle société formée par AT&T et Discovery, il est donc logique que des titres comme Gotham Knights et Suicide Squad: Kill the Justice League restent sous ce parapluie. Mais cela semble désordonné, et l’accent ne semble pas du tout être mis sur les jeux – il s’agit de créer un concurrent à Netflix et Disney +.