La distribution de vaccins COVID-19 sans les doses de coin des pays riches sera un défi: Soumya Swaminathan de l’OMS

L’Inde est une plaque tournante pour les vaccins, car de nombreuses entreprises travaillent au développement de vaccins, seules ou en collaboration.

Distribuer équitablement le vaccin Covid-19 dans le monde sans laisser les pays riches accaparer les doses limitées sera un défi de taille, a déclaré mercredi la scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, Soumya Swaminathan.

Au sujet du développement d’un vaccin pour le nouveau coronavirus, elle a déclaré: “D’ici début 2021, nous devrions avoir de bonnes nouvelles.”

Ensuite, il y a le grand défi de pouvoir étendre, distribuer et répartir équitablement dans le monde entier sans laisser les pays riches accaparer les doses limitées, a déclaré Swaminathan.

Elle a fait ces commentaires en s’adressant à la commémoration de la XVe conférence internationale sur les politiques publiques et la gestion organisée par le Center for Public Policy de l’Indian Institute of Management Bangalore en mode virtuel, selon un communiqué de l’IIMB.

Mais l’Inde est en bonne position car de nombreuses entreprises travaillent au développement de vaccins, seules ou en collaboration, a-t-elle déclaré, ajoutant que le pays était un centre de fabrication de vaccins.

La pandémie a exacerbé les inégalités et s’est avérée être une opportunité d’apprentissage pour améliorer la résilience et renforcer les systèmes de santé publique, selon elle.

L’accent doit être mis sur la collaboration mondiale en ce qui concerne les diagnostics viraux, la thérapeutique, les problèmes de santé comportementale et mentale, la transmission, le développement de vaccins et la manière dont la maladie affecte les enfants (apprentissage, développement cognitif) avec la fermeture des écoles, selon le communiqué. en disant.

«Le taux de mortalité n’augmente pas dans la deuxième vague de la pandémie.

Ceci est probablement lié à la démographie et à d’autres facteurs dont nous ne savons pas encore pourquoi l’Asie du Sud et l’Afrique ont des taux de mortalité inférieurs à ceux de l’Europe et des Amériques », a déclaré Swaminathan.

