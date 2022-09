La distribution de la saison 31 de Dancing with the Stars dévoilée, comprend Selma Blair et Wayne Brady

Avant le passage de la série à Disney +, le casting complet de la saison 31 de Danser avec les étoiles a été révélé. Il avait déjà été annoncé que la série de compétitions de danse de longue date passerait de la télévision aux heures de grande écoute pour devenir la première émission en direct à être diffusée sur Disney +. Lors de la journée Disney +, Disney a officiellement dévoilé le casting complet de la saison à venir, avec une variété de noms. Vous pouvez regarder une vidéo promotionnelle mettant en vedette le nouveau casting ci-dessous, via Disney+ sur Twitter.

Le casting comprend le fils d’Arnold Schwarzengger, Joseph Baena, comme indiqué précédemment; Hellboy l’actrice Selma Blair; comédien et Faisons un marché l’hôte Wayne Brady ; ancre météo Sam Champion; l’auteur-compositeur-interprète Jessie James Decker; 90210 l’acteur Trevor Donovan ; CODA l’acteur Daniel Durant; Les vraies femmes au foyer du New Jersey personnalité de la télévision Teresa Giudice; Jersey Shore personnalité de la télévision Vinny Guadagnino; les anges de Charlie la star et chanteuse Cheryl Ladd ; Le sexe et la ville l’acteur Jason Lewis; la célèbre drag queen et personnalité de la télévision Shangela; Idole américaine le vainqueur de la saison 6, Jordin Sparks ; et Le célibataire personnalité de la télévision Gabby Windey.

Il avait déjà été annoncé que la personnalité de TikTok, Charli D’Amelio, avait également rejoint le casting aux côtés de sa mère, l’ancienne mannequin Heidi D’Amelio. Disney a également déclaré que les danseurs professionnels préférés des fans, Mark Ballas et Louis van Amstel, font également leur retour dans la salle de bal. La série est animée par Tyra Banks et Alfonso Ribeiro, ce dernier étant déjà apparu en tant que concurrent dans l’émission.

Danse avec les stars passe au streaming sur Disney+

Disney+

C’est la première saison de Danser avec les étoiles à diffuser en direct sur Disney+. Le président de Disney Media, Kareem Daniel, a précédemment parlé du changement et a expliqué que l’idée sous-jacente était d’aider l’émission à élargir son audience en atteignant de nouveaux téléspectateurs sur la plate-forme de streaming qui, autrement, ne regarderaient pas l’émission à la télévision.

« Danser avec les étoiles a diverti les fans pendant 16 ans sur ABC, et nous sommes ravis de proposer cette émission bien-aimée exclusivement à Disney + en tant que toute première série en direct de la plateforme », a déclaré Daniel. « Le large attrait de l’émission, ainsi que la popularité écrasante de ses soirées de compétition sur le thème de Disney, font de Disney+ la maison idéale pour Danser avec les étoiles tout en continuant à élargir notre portée démographique.

Le président du divertissement de Walt Disney Television, Dana Walden, a ajouté: «Danser avec les étoiles a été un incontournable sur ABC pendant 30 saisons et a apporté tant de joie à des millions de téléspectateurs. Alors que nous élargissons considérablement notre liste non scénarisée chez ABC, c’est une excellente occasion de présenter cette émission à une toute nouvelle génération de fans sur Disney +. Nous sommes très reconnaissants envers nos incroyables partenaires de BBC Studios et nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec eux sur cette série spectaculaire, qui continuera d’être supervisée par Rob Mills et la talentueuse équipe de Walt Disney Television Alternative.

Danser avec les étoiles débutera la saison 31 le 19 septembre 2022.