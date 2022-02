La disponibilité de l’iPad est encore limitée, l’iPhone 13 est préféré

La disponibilité des iPads reste limitée. Selon un nouveau rapport, le temps d’attente pour les tablettes Apple a considérablement augmenté depuis novembre 2021. L’une des raisons à cela est la priorisation par Apple de l’iPhone 13 en production.

Un délai de livraison pouvant aller jusqu’à neuf semaines. C’est apparemment devant les clients qui souhaitent acheter un modèle d’iPad actuel d’Apple. Dans une analyse des délais de livraison de l’iPad sur les marchés Apple les plus importants, notamment les États-Unis, la Chine et le Japon, Nikkei Asia a pu identifier un délai de livraison considérablement accru. Début novembre 2021, le délai de livraison pour un iPad actuel avec 64 Go de mémoire était de 40 jours, ce qui est assez long. Depuis fin novembre, cependant, le temps d’attente a de nouveau augmenté et est désormais en moyenne de 50 jours, selon les études de marché.





Les délais de livraison des iPads ont considérablement augmenté depuis novembre 2021.



Image : © Nikkei Asie 2022



Apple donne la priorité à l’iPhone 13 en production

La raison des longs délais de livraison est simple : Apple doit donner la priorité à la production en raison de la pénurie mondiale de puces. Et c’est actuellement sur les modèles d’iPhone 13 très populaires, selon Nikkei. Cela peut également être prouvé par une analyse des délais de livraison. Ici la tendance est exactement à l’opposé de l’iPad.

Fin novembre 2021, le délai de livraison pour un iPhone 13 Pro avec 256 Go était d’environ 30 jours. Fin janvier 2022, le temps d’attente était tombé à une moyenne de dix jours, a constaté Nikkei Asia.

Les pilotes d’affichage manquants compliquent la fabrication de l’iPad

Le fait qu’Apple se concentre actuellement davantage sur les iPhones que sur l’iPad a probablement d’autres raisons que la demande plus élevée. Comme l’explique Wayne Lam, directeur principal de l’institut de recherche londonien CSS Insight, les iPad nécessitent de nombreux pilotes d’affichage en raison de leurs écrans plus grands. Il ne s’agit pas ici du logiciel, mais des composants électroniques qui régulent le flux de courant sur l’écran. Ce sont précisément ces composants qui sont particulièrement touchés par la crise des puces.