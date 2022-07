La directrice de Mme Marvel aborde l’histoire de Djinn Origin de la série

Même si Mme Marvel peut être l’émission MCU la mieux notée à ce jour, cela n’a pas empêché certains fans de se plaindre des modifications apportées au dernier ajout du MCU. Kamala Khan alias Mme Marvel est arrivée dans l’univers cinématographique Marvel avec une énorme réponse critique, mais aussi la promesse qu’il y aurait un certain nombre de différences entre cette version de Kamala et son homologue de bande dessinée. Les principaux changements se résument au fait que les pouvoirs de Kamala sont liés à son ADN inhumain dans ses apparitions dans les bandes dessinées, mais comme les Inhumains n’existent pas dans le MCU – ou du moins dans cet univers du MCU – cela a conduit à un changement dans ses deux origine et ses capacités.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le réalisateur des quatrième et cinquième épisodes de la série, Obaid-Chinoy, a récemment parlé à The Direct des changements apportés à Kamala, y compris son ascendance Djinn, qui a provoqué un débat parmi les fans musulmans, qui ont mentionné le texte du Coran interdit Djinn adorant. Cependant, le réalisateur voit différemment « l’origine » des pouvoirs de Kamala Khan dans la série. Dit-elle:

« Je pense que Djinn est un mot qui est vaguement utilisé en Asie du Sud et je pense que nous, en racontant cette histoire, nous voulions nous ouvrir au fait que quiconque est différent, ou quiconque a des pouvoirs qui viennent de, vous savez, des sources inexpliquées pourraient être confondues avec des origines.

Mme Marvel a reçu des éloges pour son histoire, malgré les reproches concernant les pouvoirs de Kamala

Studios Marvel

Mme Marvel’Le scénario de s a apporté une culture entièrement nouvelle au MCU d’une manière similaire à Chevalier de la lune, et cela a apporté beaucoup d’éloges à la série. Alors que le quatrième épisode plongeait dans la partition Inde / Pakistan de 1947, Obaid-Chinoy a expliqué que c’était une responsabilité incroyable de donner vie à cette partie particulière de l’histoire. Elle a expliqué:

« Vous savez, raconter l’histoire de The Partition s’accompagne d’une grande responsabilité et moi, dans l’épisode 4 à la fin, quand elle marche sur la plate-forme, j’ai pris des centaines de photographies de 1947. Et j’ai travaillé avec l’équipe et le casting pour recréer images de vraies photographies. Alors quand elle monte dans ce train, marche sur le quai, la conversation qu’elle entend et la façon dont les gens sont transportés et les accessoires, tout ressort d’une vraie photographie.

Bien qu’il y ait eu beaucoup d’éloges pour la série, il y a eu des fans qui auraient toujours aimé voir Kamala avec ses pouvoirs « engourdissants » plutôt que les capacités cosmiques alternatives qu’elle a acquises grâce au bracelet mystique qui appartenait à son grand -grand-mère. Bien sûr, avoir des capacités mystiques pourrait être un lien important avec son implication dans l’année prochaine Les Merveilles, lorsqu’elle fera équipe avec Captain Marvel et Monica Rambeau sur grand écran. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun détail connu sur la suite de 2019 Capitaine Marvelmais il est juste de s’attendre à une sorte de menace intergalactique pour le monde qui a besoin du pouvoir de trois super-héros et de Nick Fury pour s’en sortir.

Mme Marvel se poursuit sur Disney + mercredi alors que la série se dirige vers sa conclusion.