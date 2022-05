La directrice de la saison 1 de Loki explique pourquoi elle ne revient pas pour la saison 2

Loki est l’une des deux seules séries Marvel Disney + dont la deuxième saison a été confirmée. La production devrait commencer le mois prochain, et tandis que la star Tom Hiddleston dit que tout le casting sera de retour pour la nouvelle saison, il y aura quelques changements derrière la caméra. L’un d’eux sera dans le fauteuil du réalisateur, car Kate Herron, qui a réalisé les six épisodes de la première saison, ne dirigera pas Lokiest la deuxième saison. Dans une interview avec Variety, Herron a expliqué que même si elle avait parlé avec Marvel de son retour, elle pensait qu’il était temps pour quelqu’un d’autre de tenter sa chance. Loki:

« J’étais dans la série pendant environ trois ans au total. J’avais juste l’impression d’avoir tout mis dedans. C’est presque comme une histoire de feu de camp dans laquelle chaque cinéaste apporte sa vision et son point de vue. J’avais juste l’impression d’avoir tellement de choses à J’étais comme, ‘Vous savez quoi, j’ai l’impression que c’était mon effort pour Loki’. J’avais envie d’avoir quelqu’un de nouveau et avec un regard neuf – c’est, pour moi, ce qui fera une bonne saison. »

Au lieu de Herron, le deuxième de Loki aura la majorité de ses épisodes réalisés par Justin Benson et Aaron Moorhead. Le couple a récemment réalisé les épisodes deux (« Summon the Suit ») et quatre (« The Tomb ») de Chevalier de la luneet clairement, Kevin Feige a suffisamment aimé leur travail pour leur donner les rênes de Loki. L’autre changement majeur de la saison 2 est que Michael Waldron ne sera plus le rédacteur en chef, car ce rôle a été confié à Eric Martin. Martin a été rédacteur sur Loki saison un, mais a maintenant été appelé pour tracer toute l’histoire de la saison deux. Herron croit avoir de nouvelles perspectives parmi LokiL’équipe créative de fera une saison de télévision réussie, et il est certainement utile que tous les acteurs clés de la saison 2 connaissent soit Loki lui-même, soit le MCU dans son ensemble.

LokiLa deuxième saison de sera le dernier chapitre de la saga multivers du MCU





Studios Marvel / Disney

Depuis Loki est principalement axé sur le multivers, les possibilités d’où pourrait aller la saison deux sont littéralement infinies. Évidemment, la série fera suite au cliffhanger choquant de « Pour tous les temps. Toujours », qui a vu Sylvie tuer Celui qui reste à la fin des temps. Les actions de Sylvie ont apparemment plongé la chronologie sacrée dans le chaos et modifié la TVA au point où Mobius ne reconnaissait plus Loki. Comme le suggère la nouvelle statue de TVA, Kang le Conquérant sera apparemment le grand méchant de la saison deux, mais il n’a pas été confirmé si Kang rejoindra réellement le Loki plier.

Kang fera partie de Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniace qui signifie que la prochaine aventure de Scott Lang pourrait avoir des liens directs avec la deuxième saison de Loki. De plus, les films multiversaux sortis depuis Loki la première saison, comme Spider-Man : Pas de retour à la maison et Doctor Strange dans le multivers de la folie, pourrait également se connecter à la nouvelle saison. De nombreux fans de Marvel recherchent toujours la ligne de conduite de la phase quatre, et bien qu’il semble être le multivers dans son ensemble, relier les points entre tous les projets qui traitent du concept aiderait à clarifier l’histoire principale du MCU. est en ce moment. Loki la saison deux commence le tournage dans quelques semaines, donc ces connexions ne seront probablement pas révélées avant la mi-2023 au plus tôt.









