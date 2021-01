La diffusion en direct de Monster Hunter commence bientôt, décrivant probablement le contenu à venir

Il est enfin temps, une semaine en 2021 et nous avons notre premier soulagement venant de Cpacom en tant que Chasseur de monstre La franchise s’apprête à tirer le rideau sur ce à quoi tout le monde devrait s’attendre à mesure qu’il avance.

Monster Hunter: Monde a réussi à faire sauter les itérations précédentes hors de l’eau en termes de diffusion et de réception du titre, en grande partie grâce à la disponibilité du titre sur plusieurs plates-formes, qui comprenait enfin le PC qui offrait des graphismes et des mécanismes à couper le souffle, bien que certes avec sa juste part de bosses en cours de route.

il est difficile d’oublier la sortie frustrante de Monster Hunter World: Iceborne qui a finalement fait son chemin vers le PC, bien après que les consoles se soient vu offrir un traitement préférentiel, qui s’est accompagné d’un anti-triche qui a rendu le jeu presque injouable pendant des mois.

Finalement, Capcom Cependant, ils ont réussi à sortir de la fosse et ont commencé à développer et à itérer du contenu qui a étoffé le monde de Iceborne avec des retours en arrière de monstres classiques qui ont honoré la franchise de manière constante au cours de la dernière décennie.

Aujourd’hui, Capcom devrait enfin révéler la suite pour le Chasseur de monstre franchise avec le Monster Hunter Rise stream, qui devrait commencer très bientôt le Youtube; vous pouvez regarder le flux dans son intégralité en cliquant sur la vidéo ci-dessous.

Monster Hunter Rise verra la franchise revisiter ses racines avec Nintendo, comme un titre qui devrait actuellement sortir le 26 mars 2021, exclusivement pour la Nintendo Switch.

N’hésitez pas à pleurer: la Nintendo Switch est connue pour être franchement sous-alimentée, nous ne connaîtrons donc aucune des textures inspirantes que nous avons vues sur la version Steam de Monster Hunter: Monde alors que nous explorons les forêts inondées de pluie et les sables brûlés par le soleil avec des amis et par notre solitude.

Malgré cela, il n’est pas non plus sage de rejeter immédiatement la version Nintendo Switch: bien que ce ne soit pas aussi « monde ouvert » que Monde, les cartes sont séparées en étapes qui maintiennent une latence faible et une sensation de combat fluide, et Chasseur de monstre a eu plus que sa juste part de titres lancés sur la 3DS, une autre plate-forme qui avait tendance à être synonyme de puissance inférieure à ses concurrents défendables de Microsoft et Sony.

Certes, les consoles qui Chasseur de monstre continue de visiter avec Nintendo ont également tendance à être mobiles.

Qu’il s’agisse de chevaucher des monstres sur des cartes ou de les briser en morceaux pour leurs matériaux, une toute nouvelle expérience vous attend alors que la démo est diffusée aujourd’hui; si vous êtes fan de Chasseur de monstre, Tu ne veux pas rater ça.