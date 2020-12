La différence des droits LGBT résumée en une phrase

Le président élu américain Joe Biden a déclaré qu’il dirigerait «l’administration la plus favorable à l’égalité de l’histoire» lorsqu’il prendra ses fonctions en janvier.

Le nouveau président a pris cet engagement vendredi 4 décembre dans un message préenregistré lors d’un événement pour le LGBTQ Victory Institute, qui défend les candidats politiques LGBT +.

L’événement a vu Nancy Pelosi, conférencière à la Chambre des représentants, honorée du premier prix LGBTQ History Maker pour son rôle en faveur de l’inclusion en politique.

Biden a déclaré au rassemblement: «Un nombre historique de personnes LGBTQ se sont présentées aux élections cette année, et elles ont gagné, beaucoup d’entre elles. C’est un honneur non seulement d’être un allié, mais aussi d’avoir été sur le bulletin de vote avec vous tous.

«Vice-président élu [Kamala] Harris et moi sommes déterminés à être l’administration la plus favorable à l’égalité de l’histoire. Mais nous ne pouvons pas le faire sans vous, et nous ne pouvons pas le faire sans ma chère amie, Nancy Pelosi.

Il a poursuivi: «Nancy, félicitations pour avoir reçu le prix du créateur d’histoire du Victory Institute. Vous le méritez. Trois décennies de congrès, toujours du bon côté de l’histoire LGBTQ. Toujours.

«Et le fait que vous puissiez recevoir un History Maker Award pour cela et bien plus encore témoigne de votre personnage.

«C’est un témoignage du travail de la vie pour concrétiser la promesse de ce pays auquel vous êtes dévoué, que nous sommes tous créés égaux et méritons d’être traités de la même manière, avec dignité et respect.

Biden a ajouté: «Vous êtes une très chère amie, Nancy. Vous êtes vraiment. Tu es un trésor américain.

«J’ai hâte de travailler à nouveau avec vous pour continuer à me battre pour l’égalité totale et pour inaugurer une nouvelle ère de droits LGBTQ et de tout le mouvement.

Joe Biden prévoit des changements rapides, mais pourrait avoir du mal à mettre en œuvre de vastes réformes.

Un rapport du mois dernier a suggéré que Joe Biden prévoyait de décoller rapidement les actions anti-LGBT + de Donald Trump lors de sa prise de fonction en janvier.

Le nouveau dirigeant devrait utiliser les pouvoirs exécutifs pour réparer certains des dommages causés par son prédécesseur, avec l’interdiction du personnel militaire transgenre et les règles de « liberté de discrimination » de Trump destinées au feu de joie.

Biden réaffirmera les règles de l’ère Obama interdisant la discrimination anti-LGBT + pour les entrepreneurs fédéraux et créera des postes de haut niveau sur les droits LGBT + dans les agences fédérales, notamment le département d’État et le Conseil de sécurité nationale.

Cependant, sans le contrôle du Sénat, Biden pourrait avoir du mal à tenir sa promesse d’utiliser ses 100 premiers jours pour adopter la loi sur l’égalité, qui modifierait les lois sur les droits civils et interdirait la discrimination anti-LGBT + dans les 50 États.

Les républicains sont actuellement favorisés de justesse pour conserver de justesse le contrôle du Sénat, en attendant les résultats de deux scrutins clés en Géorgie.