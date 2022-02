La deuxième saison serait déjà confirmée "Star Wars : Andor" sur Disney+

Disney+

Un acteur de Star Wars: Andor a confirmé que cette année, ils commenceront à travailler sur la deuxième saison de l’émission qui sera diffusée sur la plateforme de streaming Disney +.

Disney+ a plusieurs projets guerres des étoiles dans le dossier. L’un d’eux est Andor, le spectacle qui suit l’histoire de l’agent robuste de la rébellion qui fait n’importe quel sacrifice pour la cause contre l’empire intergalactique dominé par Palpatine. Il est l’un des responsables de l’obtention des plans de Étoile de la mortmenant à une victoire majeure des rebelles, mais cette mission signifiait la mort du personnage.

La plate-forme de La Casa del Ratón a été le lieu choisi pour la première série de guerres des étoiles Quoi Le Mandalorien ou Le livre de Boba Fett. À présent, Andor se prépare à faire le saut vers la télé et bien que ce ne soit pas une émission aussi attendue que celle de Obi Wan Kenobi, le producteur a une grande confiance dans ce contenu. A tel point que l’une de ses stars a confirmé la deuxième saison de la série.

Andor aura plus d’épisodes

Stellan Skarsgardqui a un rôle secret dans Andor, déclaré: « Nous avons commencé avec Dune 2 en juillet. Et puis, à l’automne, arrive la deuxième saison de la série Star Wars Andor. Je ne sais pas quand ils commenceront à le diffuser. Cela prendra du temps, pour qu’il ne se passe pas trop de choses entre la première et la deuxième saison.. La révélation est une agréable surprise car cela signifie que lucasfilm est confiant dans la réussite de cette entrée dans l’univers guerres des étoiles.

Est-il possible que l’acteur ait « parlé plus »? Il n’est pas clair si lucasfilm voulait confirmer le deuxième lot d’épisodes de l’émission dirigée par diego lunela vérité est que maintenant l’information est dans l’air et nous pouvons nous attendre à voir beaucoup de Cassien Andor dans le streaming de Mouse House. Le personnage est-il mort ? dis ça à Obi Wan Kenobi, Anakin Skywalker ou Palpatine.

On voit déjà que la série de guerres des étoiles dans Disney+ Ils prennent d’assaut, dans le meilleur style Stormtroopersà la plateforme de streaming. Le Mandalorien, Le Livre de Boba Fett, Ahsoka, Obi Wan Kenobi Oui Andor sont quelques exemples de spectacles qui raconteront de nouvelles histoires de cette galaxie lointaine et élargiront notre connaissance des héros et des méchants qui vivent la lutte entre la lumière et les ténèbres.

