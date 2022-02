La deuxième saison de  »Loki » commencera le tournage au milieu de cette année

La deuxième saison de « Loki », la série de Studios Marvel Basé sur le personnage frère du Dieu du tonnerre, il est sur le point d’être tourné encore plus tôt que prévu, puisque selon les rapports, les enregistrements commenceront au milieu de cette 2022. L’emplacement sera aux studios Pinewood au cours de cet été.

Kévin Feig, le président de Marvel Studios, a suggéré que les caméras tourneraient la saison 2 de Loki « entre l’année prochaine et l’année d’après », laissant de la place pour que le tournage commence au plus tard en 2023. La pré-production sur la série Disney+ a peut-être progressé plus rapidement que prévu, puisque le tournage commencera beaucoup plus tôt que cela.

La saison 1 de Loki a retracé le voyage rédempteur d’une version alternative du Dieu de la malice introduite pour la première fois dans Avengers : Fin de partie en 2019. La variante de Loki de la série, à nouveau interprétée par Tom Hiddleston, s’associe à Mobius. M. Mobius, un agent du mystérieux Time Variation Authority désireuse d’exploiter les talents uniques de Loki pour sauver la chronologie dite « sacrée ».

La directrice kate heron a précédemment commenté la difficulté d’amener l’épisode 5, « Journey into Mystery » qui était toute une complexité conceptuelle et technique de l’émission, on pourrait donc penser que Kevin Feige est intéressé à gérer les attentes des fans autour de la production de la saison 2 de Loki délais.

Toujours sans date de sortie, on s’attend à ce que pour le casting de la saison 2 de Loki, Tom Hiddleston revienne, Di Martino Oui Owen Wilson, mais Kate Herron a confirmé qu’elle ne dirigera pas cette deuxième saison. Marvel Studios n’a pas encore confirmé qui sera son remplaçant.