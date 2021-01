La deuxième saison de ‘Batwoman’ lui fera face avec Bruce Wayne

Avant la première de sa deuxième saison en CW, ‘Batwoman’ a déjà un synopsis officiel de son premier épisode, où Ryan plus sauvage, interprétée par Javicia leslie, fera face au Homme chauve-souris faux de «Arrowverse».

La Deuxième Saison le spectacle sera présenté en première prochaine 17 janvier après huit mois, présentation d’une nouvelle héroïne, Ryan plus sauvage, qui prendra la place de Batwoman ce qui reste Kate Kane. Javicia leslie a rejoint le casting de la série en tant que nouveau chef après le départ de Ruby Rose, qui a joué dans le Première saison.

Au fil des mois, différentes images de Leslie assumant le rôle de Batwoman, ce qui a suscité de grandes attentes parmi ses fans. Désormais, le synopsis officiel du premier épisode de la nouvelle saison a été dévoilé, révélant quelques surprises.

La description du premier épisode de la nouvelle saison partagée par CW révèle: «En tant qu’amis et famille de Kate il espère la retrouver, un sans-abri de 25 ans nommé Ryan plus sauvage prends le costume de Batwoman de Kate. Concentré sur le fait de ne plus être victime, Ryan prend le costume pour l’utiliser comme armure et erre dans les rues de Gotham City, vaincre divers membres d’un nouveau gang appelé, Société du faux visage».

« Pendant, ‘Bruce Wayne’ interpreté par Warren Christie, revient sous prétexte de trouver Kate, cependant, la vérité est qu’il cherche le procès de retour, devenant une confrontation d’imposteurs entre Batwoman et Bruce»Ajoute la description.

La nouvelle saison de ‘Batwoman’ explorez l’histoire des origines de Ryan, promettant de montrer un personnage capable de se défendre au sens classique de DC.