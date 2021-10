La deuxième saison arrive-t-elle ? Ce sera The Squid Game 2 selon son créateur

in

Le jeu du calmar Il a surpris le public mondial et est devenu un grand phénomène culturel grâce à son succès. La série de Netflix présente un groupe de personnages en compétition dans des jeux pour enfants pour un prix millionnaire. Bien sûr, s’ils perdent, ils sont tués. Le sombre complot a captivé les abonnés du Géant du Streaming et a même fait gagner 900 millions de dollars à la plateforme.

Hwang Dong-hyuk , le créateur de la série, a évoqué la possibilité d’une deuxième saison de Le jeu du calmar. En ce sens, le créatif a exprimé : «Je n’ai pas de plans bien élaborés pour The Squid Game 2. C’est assez épuisant d’y penser. Mais s’il le devait, il ne le ferait certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés”.

Les intrigues possibles de The Squid Game 2

Ces déclarations du directeur semblent indiquer qu’il n’y a pas encore de plan concret pour la poursuite du succès de Netflix. Cependant, Dong-hyuk a révélé quelques idées qui lui font tourner la tête pour un deuxième lot d’épisodes : « L’histoire du policier et de son frère, le Front Man. Si je finis par créer la saison 2, j’aimerais explorer cette histoire : Que se passe-t-il entre ces deux frères ? « , a révélé le réalisateur.

« Et puis je pourrais rentrer dans l’histoire de ce costard recruteur qui joue au jeu de ddakji avec Gi-hun et lui donne la carte dans le premier épisode… Donc, je ne sais pas encore, mais je dirai juste ça il y a beaucoup de possibilités pour les histoires de la deuxième saison« était une autre possibilité évoquée par le responsable de Le jeu du calmar quand il s’agit d’imaginer une intrigue pour une nouvelle saison de la série.

Enfin, l’argument le plus naturel a été laissé pour la poursuite du programme : «Nous pourrions suivre l’histoire de Gi-hun maintenant qu’il revient et en savoir plus sur la façon dont il traitera avec ceux qui ont conçu les jeux.”. D’une certaine manière, face à toutes les possibilités que le réalisateur a évoquées, cette intrigue est celle que les fans de la série ont vraiment envie d’explorer. Le gagnant du concours original contre les responsables de tant de décès survenus dans le premier lot d’épisodes de la série.

