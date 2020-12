La deuxième partie spéciale de «Euphoria» montrera pourquoi Jules n’est pas un «méchant»; Le showrunner Sam Levinson a déclaré que c’était «  épouvantable  » que certains téléspectateurs pourraient le penser

Le premier épisode des deux parties Euphorie spéciale a été créée au cours du week-end et était riche en dialogues. Cela a offert une chance à Zendaya et Colman Domingo (en tant qu’Ali) de montrer leurs talents et de livrer un épisode semblable à une bouteille dans des conditions de tournage strictes au COVID-19.

Cela se déroulait principalement dans un dîner, Rue et Ali parlaient de dépendance, de sobriété, de révolutions, etc. La relation de Rue avec Jules était un autre grand sujet qui sera exploré du côté de Jules dans la deuxième partie de la spéciale. C’est en partie parce que certains fans pensent qu’elle est une méchante. [Spoiler alert: Spoilers ahead for Euphoria special episode “Part One: Rue”].

« Partie 1 » de la spéciale « Euphoria » axée sur Rue

Jules (Hunter Schafer) et Rue (Zendaya) dans «Première partie: Rue» de «Euphoria» | Eddy Chen / HBO

La fin de la saison 1 a montré que Rue tombait de sa sobriété. C’est après que Jules l’ait laissée à la gare, après que Rue se soit retirée ensemble. Dans «Part One: Rue», Rue porte son sweat à capuche marron, très vivant malgré les théories selon lesquelles elle est décédée à la fin de la saison dernière. Elle et Ali sont à ce dîner et ont ces conversations difficiles la veille de Noël.

Cela commence par un regard aéré et rêveur sur Rue et Jules dans un appartement ensemble, à l’université peut-être, mais Rue n’est pas sobre. Ce n’est pas clair, mais il semble que ce soit probablement l’un des rêves ou des souhaits de Rue, dont le spectateur découvre qu’il s’est déjà produit dans la série.

Ali fait remarquer à Rue qu’il n’est pas vraiment dans son intérêt de sortir avec qui que ce soit en ce moment, même si Jules l’aime beaucoup et vice versa. Surtout depuis qu’elle essaie de devenir sobre. Et le public voit que Rue a une certaine frustration avec Jules concernant le fait d’être «trompé», mais elle ne le dit jamais à Jules, et les deux n’étaient même pas en couple. Au fond, Jules ne sait pas la moitié de ce que pense Rue.

Donc, ça va être très intéressant – et important – de voir la deuxième partie de ces épisodes spéciaux, car cela montrera une autre perspective pour la première fois: la perspective de Jules.

Sam Levinson a déclaré qu’il s’était concentré sur eux exprès, et l’avait fait après avoir vu des gens sur Twitter appeler Jules un « méchant »

Comme on le voit avec la perspective hésitante de Rue avec la scène du tatouage des lèvres et sa colère avec Jules à propos de leur relation – quand elle n’a pas exprimé explicitement certains de ses sentiments à Jules – tout n’est pas ouvert. Et personne ne connaît les pensées de Jules sur quoi que ce soit, ni comment elle a perçu certaines situations.

Cependant, à la fin de la saison dernière, certains fans appelaient Jules toxique ou méchant. Et c’est ce que le showrunner Sam Levinson a vu et voulu aborder dans ce prochain épisode spécial.

«J’ai toujours imaginé ces épisodes comme une pièce en deux parties se concentrant sur Rue et Jules séparément», a déclaré Levinson dans une interview avec GQ le 7 décembre. Il a dit qu’il avait vu Jules tendance sur Twitter et avait découvert que c’était parce que beaucoup de fans se demandaient si elle était une méchante. «L’idée que les gens puissent regarder la série et repartir en sentant qu’elle était une méchante était si épouvantable pour moi que j’ai pensé: ‘Je vais écrire un épisode qui oblige le public à regarder le monde à travers ses yeux et à comprendre le le fardeau d’aimer un toxicomane. »

La deuxième partie sort le 24 janvier, et il semble que ce soit la première fois que la voix off de Rue n’est pas la seule chose que les fans entendent en tant que voix sur leurs écrans. Levinson a déclaré qu’il parlait à Hunter Schafer, qui joue Jules, souvent parce qu’ils écrivaient un film ensemble. Elle a évoqué un poème qu’elle a écrit sur l’océan à 16 ans, et il va faire son chemin dans «Partie 2: Jules»

«Eh bien, cela devrait être un véritable dialogue», a déclaré Levinson à Schafer, en proposant de l’écrire ensemble. Et puis ils ont rédigé un brouillon en quatre jours.

Zendaya et Hunter Schafer ont tous deux partagé leurs réflexions sur la façon dont l’histoire est racontée du point de vue de Rue en ce moment

Jules (Schafer) dans la saison 1 de «Euphoria» | Eddy Chen / HBO

Dans une featurette à «Part One: Rue» diffusée, Zendaya a évoqué les sentiments intenses que son personnage a pour Jules et comment elle ne sait pas encore comment gérer cela.

«Rue est tombée amoureuse de cette idée de quelque chose dont elle n’a jamais vraiment été claire», a déclaré Zendaya. «Je pense que les deux ne savent pas ou n’ont pas la compréhension émotionnelle pour pouvoir avoir une conversation sur ce qu’ils ressentent. Cela entraîne beaucoup de problèmes de communication.

Encore une fois, c’est clair dans la façon dont Rue est en colère contre Jules pour différentes actions mais ne l’a pas vraiment dit à Jules. Au lieu de cela, elle le brossa sur le visage de Jules. Cela va de pair avec le fait que Rue n’est pas la narratrice la plus fiable, car elle raconte simplement l’histoire de son point de vue.

«Jules sent la pression de la sobriété de Rue reposer sur elle», nota Schafer dans la featurette. «Je pense que Jules est vraiment inquiet que si elle fait le mauvais mouvement avec Rue, cela puisse revenir directement à la rechute. Et cela contredit le fait qu’ils sont tous deux très amoureux.

Il semble que si tout se passe bien, les fans auront un aperçu de l’esprit de Jules avec le prochain épisode et, espérons-le, auront un point de vue plus complet sur leur relation à l’approche de la saison 2.

