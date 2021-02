La deuxième extension des mondes extérieurs arrivera avant la fin du mois de mars

Wow, il est vrai qu’il y a longtemps que nous n’avons pas pensé à The Outer Worlds. Le RPG de science-fiction est de retour dans le cycle de l’actualité grâce au fait que Take-Two a ouvert la fenêtre de sortie de « Murder on Eridanos » – la deuxième extension (et pour autant que nous le sachions, finale) du jeu.

Selon le dernier briefing financier de la société, le DLC sera lancé avant la fin de cet exercice – c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2021. Nous devrions en savoir plus bientôt.

La première extension des Outer Worlds, Peril on Gorgon, est sortie en septembre 2020. Nous pensions que c’était une excursion « solide mais très sûre » et nous lui avons attribué une note de 7/10 dans notre revue. Espérons que le meurtre d’Eridanos a plus d’avantage.

Êtes-vous fan de The Outer Worlds? Utilisez vos compétences de persuasion dans la section commentaires ci-dessous.