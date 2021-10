La destination finale 6 obtient la vedette de la liste noire Lori Evans Taylor

Il arrive généralement un moment où les franchises d’horreur se heurtent à un mur de briques qu’elles ont du mal à surmonter, et avec Destination finale 5 en 2011, il semblait que l’histoire d’un groupe d’adolescents traqués par la mort avait enfin rencontré son créateur. À l’époque, Bonbon la star Tony Todd a déclaré que si le cinquième film était un succès au box-office, alors deux autres suites tourneraient dos à dos, mais à part le réalisateur Steven Quale faisant brièvement mention des suites possibles en août de cette année-là, elles ont échappé au radar pour ne jamais être mentionné à nouveau. Au moins jusqu’en 2019, c’est-à-dire lorsqu’une réimagination de la franchise a été annoncée avec Patrick Melton et Marcus Dunstan écrivant le scénario et la star originale Devon Sawa a également exprimé son intérêt à revenir. Dans un nouvel article de Deadline sur le nouveau thriller Repos au lit, il est à noter que la scénariste-réalisatrice du film, Lori Evans Taylor, écrit actuellement Destination finale 6, ce qui laisserait penser qu’il y a eu un changement de garde au sein de l’équipe de scénarisation de la suite.

En mars 2020, Destination finale Le producteur Craig Perry a révélé que le nouveau film prendrait une direction un peu différente mais resterait canon par rapport à ses prédécesseurs plutôt que d’être un redémarrage. Parler avec Espion numérique, Perry a déclaré : « Nous nous efforçons de le faire se dérouler dans le monde des premiers intervenants : les ambulanciers, les pompiers et la police. Ces personnes font face à la mort en première ligne chaque jour et font des choix qui peuvent faire vivre ou mourir les gens. . Nous comptons sur leur bon jugement, leur expertise et leur calme. Alors pourquoi ne pas mettre ces personnes dans une situation cauchemardesque où chaque choix peut entraîner la vie ou la mort – mais maintenant pour eux-mêmes ? Nous pensons que ce monde pourrait être un moyen intéressant dans une Destination finale film, et qui peut également générer des décors uniques d’une manière très crédible »

Destination finale le créateur Jeffery Reddick a ajouté: « J’ai parlé à Craig, et le concept sous-jacent est unique. Je pense que le mot redémarrage est probablement trop fort, cela donne l’impression qu’ils vont tout changer, mais c’est définitivement un Destination finale film. Craig est le maître de proposer des ouvertures folles et des coups de pied arrêtés. Il m’a dit quelques choses qui se passent dans celui-ci, et ça va être très amusant. Ça ne va pas ressembler à de l’argent Destination finale film. »

Avec cette très brève information, il semble que nous pourrions obtenir une version complètement différente de Final Destination 6 de celle prévue avant que la pandémie de Covid n’oblige le développement du film à s’arrêter. La dernière mise à jour sur le projet a eu lieu en novembre de l’année dernière, lorsque Reddick a tweeté : « Ils développaient un autre Destination finale jusqu’à ce que Covid frappe. Ils le reprendront une fois que l’entreprise redémarrera. »

Maintenant que les choses semblent être « rétablies » à bien des égards, nous pouvons sûrement nous attendre à une autre mise à jour sur l’état de Destination finale 6 dans le futur proche.

