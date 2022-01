La destination finale 6 est en préparation

Même s’ils trompent la mort une fois, elle parvient à les rattraper un par un de manière horrible, sanglante et horrible.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Le réalisateur Jon Watts a sauté à bord du sixième film de la série, selon The Hollywood Reporter.

Le point de vente a révélé que Watts servira également de producteur et a écrit le traitement du film HBO Max.

L’équipe de production comprend Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor et Dianne McGunigle.

Lori Evans Taylor, qui était derrière Repos au lit, et Guy Busick, qui a travaillé sur le Pousser un cri reboot, ont été amenés à écrire le scénario.

Destination finale est la troisième série d’horreur la plus lucrative de New Line Cinema après La conjuration et l’adaptation de Stephen King de Ce.