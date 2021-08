La destination finale 2 allait être très différente et vous ne le croirez pas

La terreur opère sur l’imaginaire et crée des figures, des monstres, des phobies et toutes sortes de légendes. Mais s’il est un film qui, sans mettre un visage sur son méchant, a réussi à pénétrer profondément dans le monde, c’est Destination finale, distribué par Cinéma Nouvelle Ligne et Photos de Warner Bros.. La saga compte cinq films au total, avec un redémarrage en cours, et a installé des peurs de voler, de conduire derrière un camion chargé de bûches et même de faire des montagnes russes.







Le grand responsable de cet univers macabre était Jeffrey reddick, qui a composé le scénario comme s’il s’agissait du traitement d’un épisode de Les fichiers X mais un ami l’a convaincu que l’idée était assez bonne pour être un long métrage en soi. Le plus drôle, c’est que deux réalisateurs de la série Mulder et Scully s’est retrouvé impliqué dans la bande : James Wong, en tant que réalisateur et co-scénariste, et Glen Morgan, en tant que co-auteur.

Lors d’un entretien exclusif avec Divulgacher, Reddick Il a rappelé comment c’était de donner vie à ce projet qui aujourd’hui a un impact sur sa vie. « Ils m’envoient encore des photos de camions avec des rondins », a déclaré le scénariste, qui a déclaré que depuis qu’il pensait au film, il avait toujours pensé à faire une saga. « Vous ne pouvez pas travailler dans un studio et ne pas penser à une franchise. Tous les grands films d’horreur ont des suites. », a-t-il souligné.

Clear et Alex se sont retrouvés vivants dans la première cassette. (IMDb)



Le personnage qui survivrait dans la suite de Destination finale

En tant qu’adeptes de Destination finale Souvenez-vous, la première suite, celle qui a peut-être le meilleur départ de toutes avec l’accident sur l’autoroute, n’avait qu’un seul personnage du premier film. Ali plus tard retourné jouer Dégager, mais n’est pas sorti vivant de l’histoire. Alexis (Devon) est décédé hors caméra dans un accident anormal et n’a plus jamais entendu parler de lui, mais l’idée originale était qu’il revienne avec Dégager.







« Il y avait des problèmes de planning qui me gênaient… A l’origine, je les gardais tous les deux dans le script, je tuais Ali plus tard, mais j’ai gardé le caractère de Devon vivant à la fin de la suite », assuré Jeffrey redick. « Quand ils ne pouvaient pas s’entendre avec Devon Ils l’ont tué hors caméra d’une manière ridicule. puis mourir Ali plus tard, mais si j’avais su que Devon ne reviendrait pas, je l’aurais réécrit d’une certaine manière, parce que… Cela a un impact et est efficace, mais pas autant que si Alex était vivant « , a-t-il souligné.

Bien qu’il ne soit pas directement impliqué dans la suite, Jeffrey avait un message d’espoir pour les fans de la saga qui rêvent de revoir Alexis dans la franchise. « On ne sait jamais comment ils vont le développer. Pour moi, s’ils ne sont pas morts devant la caméra, ils ne sont pas morts. Devon il aurait pu simuler sa mort et être toujours là « , a-t-il affirmé.