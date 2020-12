La désinformation COVID-19, le discours de haine, la nudité parmi les premiers cas sélectionnés par le conseil de surveillance de Facebook

L’équipe de nouvelles de tech202 déc.2020 14:42:00 IST

Le conseil de surveillance de Facebook a annoncé le 1er décembre les six premiers cas qu’il avait choisis pour examen sur la plateforme. Ces cas comprennent cinq appels d’utilisateurs et un cas référé par Facebook. Le conseil de surveillance a le pouvoir d’annuler les décisions de Facebook de supprimer certains éléments de contenu de ses plateformes. Le conseil de surveillance a reçu des cas concernant la violence, discours de haine, nudité, désinformation concernant le COVID-19, entre autres. Dans un blog sur Facebook, le conseil de surveillance a publié un article pour chaque cas qu’il examine, et une fois que le conseil aura pris une décision, chaque poste sera mis à jour pour inclure des détails sur la décision.

La mise à jour et les décisions sur une affaire soumise pour examen peuvent être consultées sur le Site Web du Conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance a également annoncé que son système de commentaires publics est maintenant en ligne. Cela permettra à quiconque, du « grand public aux experts en la matière et aux organisations de la société civile », de soumettre des recherches et des perspectives relatives à ces six premiers cas.

Le Conseil de surveillance est un organe indépendant auquel les gens peuvent faire appel s’ils ne sont pas d’accord avec les décisions prises par Facebook concernant le contenu de ses plateformes. Le conseil comprend un total de six membres: le président Paul G Haaga, Jr, Kristina Arriaga, Cherine Chalaby, Wanda Felton, Kate O’Regan et Robert Post.

