La designer Lady Dimitrescu choquée par la soif des médias sociaux pour le méchant du village Resident Evil

Lady Dimitrescu, l’imposante méchante vampire de 9 pi 6 po de Resident Evil Village, a jeté une ombre sur les médias sociaux depuis que les fans ont réalisé qu’elle était, eh bien, vraiment grand. C’est probablement le meilleur éditeur marketing que Capcom aurait pu espérer – mais a-t-il prédit un tel, euh, soif réponse? Selon le directeur artistique Tomonori Takano, tout cela est assez surprenant.

«Je ne pense que personne [on the team] aurait pu prédire à quel point les fans ont merveilleusement réagi à Lady Dimitrescu », a-t-il déclaré dans le cadre d’une interview avec IGN. «Personnellement, j’ai été particulièrement frappé par des commentaires comme:« Je veux être poursuivi par elle ».» Peut-être que Takano est tout simplement choqué d’apprendre qu’Internet a exactement le même fétiche.

Cependant, Lady Dimitrescu ne se limite pas à sa silhouette – elle n’est pas vraiment votre vampire typique. Son sens de la mode est plus édouardien que purement gothique, et si ses yeux jaunes lui donnent des attributs d’un autre monde, elle est glamour – une bande-annonce récente la montre en train de se maquiller, par exemple! Tout cela, bien sûr, par conception.

«Au début de la planification, nous avons décidé de [a] motif du château et des vampires », continua Takano. «Cependant, nous ne voulions pas être contraints par la façon dont les vampires étaient représentés dans diverses formes de divertissement populaire.» Lady Dimitrescu, alors, est plus séduisante et chic – elle est apparemment inspirée par des gens du monde réel comme Elizabeth Báthory, une tueuse en série hongroise du 16ème siècle.

Le département artistique de Capcom est parmi les meilleurs du secteur, il n’est donc pas surprenant qu’il ait réussi à capturer à nouveau l’imagination des joueurs avec un autre design de personnage mémorable. La célébrité de Lady Dimitrescu est quelque peu sans précédent – il sera fascinant d’en savoir plus sur elle lorsque le jeu sortira plus tard cette année.