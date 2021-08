La description de la séquence d’Uncharted CinemaCon révèle Drake, Sully et une pièce d’action majeure

En plus de provoquer toutes sortes de folies multiversales dans Marvel’s Spider-Man : Pas de chemin à la maison, Tom Holland devrait également jouer le rôle de Nathan Drake dans la prochaine adaptation de jeu vidéo de Sony, Inexploré. Bien que peu de choses aient été vues sur le film, de nouvelles séquences auraient fait leurs débuts à CinemaCon, et bien que les séquences elles-mêmes n’aient pas été mises à disposition, nous avons une description de ce que cela impliquait.

Selon les rapports, les clips étaient sans surprise centrés sur nos deux héros, Nathan Drake de Tom Holland et Sully de Mark Wahlberg, avec un moment montrant apparemment Nathan entrant dans une « zone semblable à une grotte », ce qui ne devrait pas surprendre les fans de la vidéo. Jeu. Une autre séquence d’images montre Sully parlant à Drake et lui faisant une offre intéressante qu’il ne peut pas refuser. « Je vous offre une chance de trouver / découvrir des choses que vous n’avez lues que », dit Sully, dans une séquence qui apparaît probablement vers le début du film.

Mis à part ces scènes discrètes, il y avait un aperçu de certaines des actions aventureuses qui seront sans aucun doute exposées tout au long de Inexploré, avec un clip taquinant une pièce majeure impliquant Nathan tombant d’un avion cargo, avant de finalement offrir au public un aperçu de Sully lors d’une vente aux enchères.

Malheureusement, ceux qui ne sont pas présents à CinemaCon devront attendre pour voir les images de Inexploré, mais cela devrait au moins être suffisant pour que les fans soient au moins enthousiasmés par ce que l’adaptation impliquera, ainsi que pour voir Tom Holland et Mark Wahlberg s’attaquer à ces rôles bien-aimés.

Une adaptation de la populaire série de jeux vidéo d’action-aventure, Inexploré présentera au public Tom Holland et Mark Wahlberg comme une paire de chasseurs de fortune intrépides, avec Tom Holland dans le rôle de Nathan « Nate » Drake, un jeune chasseur de fortune qui prétend être un descendant du célèbre explorateur anglais Sir Francis Drake, avec Mark Wahlberg sur embarquer en tant que Victor « Sully » Sullivan, un autre chasseur de fortune qui est le mentor et la figure paternelle de Nate.

Zombieland : appuyez deux fois Le réalisateur Ruben Fleischer est à la tête de cette adaptation en jeu vidéo, avec le scénario actuel venant d’Art Marcum et Matt Holloway. Le film servirait de préquelle à la série de jeux vidéo, l’histoire s’inspirant de celle de 2016. Uncharted 4: La fin d’un voleur. Le casting de soutien comprend Sophia Taylor Ali dans le rôle de Chloe Frazer, une autre chercheuse de fortune qui est l’intérêt amoureux de Nate, et Tati Gabrielle dans le rôle de Braddock. Antonio Banderas jouera également un rôle non encore dévoilé.

Les Inexploré Le voyage du film sur grand écran a été plus difficile que l’une des aventures de globe-trotter de Nathan Drake. L’adaptation de Sony a connu plusieurs revers, la sortie du film étant initialement prévue en juin 2016, avant d’être repoussée à juin 2017, puis à décembre 2020, puis à mars 2021, avant d’être à nouveau retardée jusqu’en octobre 2021. Uncharted a ensuite été déplacé vers Le 16 juillet 2021, avant de fixer une date de sortie au 11 février 2022. Le film a depuis été repoussé d’une semaine, avec Uncharted désormais prévu pour sortir en salles par Sony Pictures Releasing aux États-Unis le 18 février 2022. Ce nous vient via Screen Rant.

