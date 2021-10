« La desalmada » : la mort la plus inattendue du feuilleton mexicain

Depuis son apparition sur la grille de programmation de ‘Las Estrellas’, « Le sans âme« A balayé la cote au Mexique. L’histoire mettant en vedette l’actrice Livia Brito, cette semaine a stupéfié ses téléspectateurs, puisque Rigoberto, l’un des protagonistes de la production, est décédé aux mains d’Octavio. Nous allons ici vous raconter les détails de cette scène qui ne cesse d’être commentée sur les réseaux sociaux.

PLUS D’INFORMATIONS: Comment sont enregistrées les scènes de passion de Marjorie de Sousa avec Eduardo Santamarina dans « La desalmada » ?

Il faut noter que ce feuilleton mexicain Il est également vu aux États-Unis et est également très populaire. Sur les terres nord-américaines, la réalisation ne fait que commencer, alors qu’au Mexique elle touche déjà à sa fin. C’est pourquoi peut-être certains résidents aux USA ne veulent pas savoir ce que nous allons raconter sur ce chapitre.

La intrigue de « Les sans âme » Il n’est pas seulement basé sur l’histoire des protagonistes, Livia Brito, José Ron, Marjorie de Souza et Eduardo Santamarina, mais aussi sur d’autres acteurs et personnages comme celui de Isabelle (Kimberly dos Ramos) et Rigoberto (Gonzalo García Vivanco). Justement, le Chapitre 78 C’est celui qui a secoué tout le public du feuilleton en raison de la mort de ce dernier personnage.

PLUS D’INFORMATIONS: Livia Brito et José Ron, comment ils se sont rencontrés et pourquoi ils ont fini

Rigoberto est joué par l’acteur mexicain Gonzalo García Vivanco (Photo: Instagram)

C’ÉTAIT LA MORT DE RIGOBERTO AUX MAINS D’OCTAVIO DANS « LA DESALMADA »

Rigoberto est un personnage de « La desalmada » qui vit une romance passionnée avec Isabelle. Ils se connaissent depuis qu’ils sont enfants et vivent amoureux depuis, mais elle sera convaincue par sa mère que son meilleur partenaire n’est pas le fils de l’employé de maison, mais Rafael Toscano, qui vient d’une bonne famille et surtout aisée.

Au-delà des convenances sociales et des différences de classe, Isabelle et Rigoberto enfin ils ne pourront pas vivre ensemble comme ils l’avaient prévu, car la mort le surprend lorsqu’il se fait tirer dans le dos après avoir été pris pour un ennemi. C’est précisément, Octavio (Eduardo Santamarina), qui commet ce meurtre. Les téléspectateurs sont définitivement sous le choc maintenant, car c’était l’un de leurs personnages préférés.

Après la diffusion de ce chapitre, les commentaires sur les réseaux sociaux n’ont pas attendu. Certains sentiments tristes, d’autres fâchés et sans fin qu’il a générés la mort de Rigoberto: « Sérieusement, un feuilleton ne m’avait jamais fait pleurer, pourquoi ont-ils dû tuer Rigo », «Tant de choses qui ont dû changer par rapport au roman original et il leur vient à l’esprit de tuer Rigo. Ils ont jeté le roman pour ça « , « Pourquoi lui? Il méritait un bon amour et une vie merveilleuse, sans aucun doute le chapitre qui m’a brisé le cœur », se lit sur différents réseaux sociaux.

QU’EST-CE QUE « LA DESALMADA » ?

Ce mélodrame, avec Livia Brito et José Ron, est inspiré d’une histoire populaire colombienne qui tourne autour de Fernanda Linares (Brito), une femme humble, rêveuse et aimante d’Ichámal, qui traverse un événement traumatisant la nuit de son mariage : un homme entre chez elle, assassine son mari et la maltraite.

Cela la change à jamais et elle décide de fuir la ville. Des années plus tard, elle revient beaucoup plus féroce et avec une soif de vengeance qui ne prendra fin que lorsqu’elle retrouvera l’homme qui a ruiné sa vie. Mais, elle rencontre Rafael Toscano (Ron), un jeune homme qui vient de terminer l’université, ils commencent une relation et il restaure sa capacité à aimer.

« La desalmada » met en vedette Livia Brito et José Ron, ainsi qu’Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa et Daniel Elbittar dans les rôles antagonistes (Photo: Las Estrellas)

ACTEURS ET PERSONNAGES PRINCIPAUX DE « LA DESALMADA »