La «dernière zone de glace» de l’Arctique surprend les scientifiques et montre les premiers signes de fonte

02 juil. 2021 11:24:29 IST

Une partie de l’Arctique est surnommée la « dernière zone de glace », car la glace de mer flottante y est généralement si épaisse qu’elle est susceptible de résister au réchauffement climatique pendant des décennies. Ainsi, les scientifiques ont été choqués l’été dernier lorsqu’il y avait soudainement assez d’eau libre pour qu’un navire puisse y passer.

L’ouverture, documentée par des scientifiques à bord d’un brise-glace allemand, est apparue fin juillet et août dans la mer de Wandel, au nord du Groenland. Cela était principalement dû à un événement météorologique anormal, mais l’amincissement de la glace de mer dû à des décennies de changement climatique était un facteur important, selon une étude publiée jeudi dans la revue Communications Earth and Environment.

Alors que les scientifiques ont déclaré que la majeure partie de l’Arctique pourrait être exempte de glace de mer estivale d’ici le milieu du siècle, la dernière zone de glace ne faisait pas partie de cette équation. Ils pensent que la zone de 1 million de kilomètres carrés ne sera pas libre de glace en été avant 2100 environ, a déclaré le co-auteur de l’étude, Kent Moore, physicien de l’atmosphère à l’Université de Toronto.

«C’est ce qu’on appelle la dernière zone de glace pour une raison. Nous pensions que c’était plutôt stable », a déclaré le co-auteur Mike Steele, océanographe à l’Université de Washington. « C’est juste assez choquant. … En 2020, cette zone a fondu comme un fou.

Les scientifiques pensent que la région – au nord du Groenland et du Canada – pourrait devenir le dernier refuge pour les animaux comme les ours polaires qui dépendent de la glace, a déclaré Kristin Laidre, co-auteur et biologiste à l’Université de Washington.

La principale cause de la perte soudaine de glace était des vents extraordinairement forts qui ont poussé la glace hors de la région et le long de la côte du Groenland, a déclaré Moore.

Cela s’était produit dans des épisodes plus petits et peu fréquents, mais cette fois, c’était différent, a déclaré Moore. Les chercheurs ont utilisé des simulations informatiques et 40 ans de données sur la mer de l’Arctique pour calculer qu’« il y avait un signal significatif de changement climatique » – environ 20 %, estiment-ils – en l’occurrence, a déclaré Moore.

Dans le passé, la glace de la mer de Wandel plus épaisse aurait résisté aux vents forts, mais en 2020, elle était plus mince et « plus facilement brisée et repoussée », a déclaré Walt Meier, scientifique du National Snow and Ice Data Center, qui ne faisait pas partie du étude.

Une autre partie de la dernière zone glaciaire, au large de l’île d’Ellesmere au Canada, avait des eaux libres après l’effondrement en juillet 2020 d’une partie de la banquise de Milne, mais les scientifiques l’étudient toujours pour déterminer s’il existe un lien avec le changement climatique, a déclaré Moore.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂