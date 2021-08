La dernière vente du PS Store offre des réductions sur des centaines de jeux PSVR

La toute nouvelle vente de cette semaine sur le PlayStation Store est arrivée, et tout tourne autour du PSVR. Le premier casque de réalité virtuelle de Sony a cinq ans et a constitué une bibliothèque assez importante. Si vous avez raté des titres VR, c’est maintenant votre meilleure chance d’obtenir des goodies de jeu immersifs à bon marché. Des centaines de jeux PSVR et de titres PS4 avec prise en charge PSVR sont actuellement en promotion.

Iron Man VR de Marvel est à moitié prix à 17,49 €/19,99 €, ce qui en vaut la peine pour expérimenter le vol et le combat amusants. Nous pouvons également fortement recommander The Persistence à 8,49 € / 10,19 €, Paper Beast pour 9,99 € / 11,99 € et le charmant Ghost Giant pour seulement 7,99 € / 9,99 €.

Beaucoup de ces jeux sont à leurs prix les plus bas à ce jour, y compris certains des titres ci-dessus. Le Gorn violent mais idiot coûte 9,59 € / 11,99 € (encore moins pour les membres PS Plus), le jeu de tir rythmique Audica d’Harmonix est à 12,49 € / 14,99 € et l’absurde Accounting + ne coûte que 3,79 € / 4,79 €. Tous de grands jeux, et tous à leurs prix les plus bas.

Il y a bien sûr plein d’autres jeux en vente. Bien que les pages officielles de la boutique ne soient pas encore tout à fait en ligne, vous pouvez consulter toutes les remises sur psprices ici. Qu’allez-vous ramasser ? Rendez-vous dans la section commentaires ci-dessous.