La dernière théorie de WandaVision croit que Wanda était une mutante bien avant les expériences de Strucker

Le dernier WandaVision L’épisode a résolu beaucoup de questions que nous avions tous concernant l’Hex, les événements de style sitcom, la résurrection de Vision et, bien sûr, l’origine d’Agatha Harkness. Mais il y avait une chose spéciale à propos de l’épisode, qui a placé la sorcière écarlate d’Elizabeth Olsen parmi les super-êtres éminents du MCU. Et ce sont les expériences de son passé. Soyez prévenu, il y a GRANDS SPOILERS devant.

Auparavant, le titre allégorique de l’épisode dans le contexte de son intrigue, nous ramène sur un récapitulatif de la vie de Wanda depuis le jour même où le missile de Stark Industries a changé son destin et celui de Sokovia. Et dans l’un de ces scénarios, l’épisode peut nous avoir laissé un indice sur l’origine de ses pouvoirs. Et non, ce n’était pas la Mind Stone.

Allusion aux pouvoirs de Wanda

Dans l’épisode, Agatha force Wanda à revenir sur le jour où ses parents ont été tués par un missile qui a frappé sa maison. Cela commence par un moment heureux où la famille est assise dans la joie, regardant The Dick Van Dyke Show. Soudain, un missile tue instantanément ses parents et détruit sa maison. Un deuxième missile échoue cependant et les enfants, Wanda et Pietro, sont sauvés. C’est l’histoire que Pietro raconte à Ultron dans Avengers: l’ère d’Ultron. Si vous vous souvenez, Pietro raconte à Ultron comment lui et Wanda ont attendu que le deuxième missile se déclenche et les tue pendant deux jours, mais le missile ne s’est jamais déclenché, sauvant ainsi ces enfants.

WandaVision a peut-être maintenant laissé entendre pourquoi ce missile n’a jamais explosé. Les enfants croient que le missile était défectueux, mais Agatha a révélé quelle pourrait être la vraie raison. Dans l’épisode, alors que Wanda et Pietro, enfants, restent sous le lit avec le missile sur leur visage, Wanda tend la main et essaie d’effectuer un mouvement de télékinésie pour empêcher le missile de se déclencher. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse être confirmé, Agatha la ramène au présent.

Hex de probabilité

Agatha affirme que c’est Wanda qui a empêché la bombe d’exploser. Alors que Wanda fixe que le missile était défectueux, Agatha dit qu’elle a utilisé l’hex de probabilité. Comme Agatha est plus intéressée à savoir quel pouvoir pousse Wanda à créer l’anomalie de Westview, elle ne discute pas beaucoup avec Wanda à ce sujet. Dans les bandes dessinées, Probability Hex est un terme pour Tychokinesis, un pouvoir qui permet de manipuler et de contrôler la probabilité et la chance. Selon Agatha, Wanda a utilisé cet hexagone et a réduit les chances que cette bombe explose, sauvant ainsi elle et son frère.

Mais Wanda n’a jamais reçu son pouvoir avant son jeune âge adulte. C’est au cours des expériences qu’HYDRA et Strücker ont menées avec les pouvoirs du Sceptre (on ne savait pas alors qu’il abritait la Mind Stone) sur Wanda et Pietro. Alors comment se fait-il qu’elle ait pu pratiquer la tychokinèse lorsqu’elle était enfant?

Wanda est une mutante?

Dans les bandes dessinées, Wanda et Pietro sont les enfants du supervillain Magneto et de sa femme Magda. Ils héritent des gènes mutants de leur père et, par conséquent, leur pouvoir vient de la naissance. Dans le MCU, Marvel a dû changer l’histoire d’origine de Wanda et Pietro pour éviter les conflits de droits d’auteur avec Fox Studios, qui à l’époque Âge d’Ultron est venu, détenait les droits de Magneto et d’autres X-Men. Et par conséquent, ils ont reçu l’héritage et l’ascendance sokoviens et ont été ajoutés aux Avengers.

Mais maintenant, avec l’acquisition de Fox par Disney, les droits sur X-Men, les mutants et Magneto lui-même sont revenus à Marvel Studios, qui est une filiale de The Walt Disney Co. Et l’ajout de la présence de Magneto dans le MCU rétrospectivement de cette manière serait prouve que Wanda est une mutante.

Théorie: l’héritage mutant de Wanda

La théorie est que Wanda et Pietro sont les enfants de Magneto. Et comme dans les bandes dessinées, leur mère a été séparée de Magneto et elle a laissé ses enfants aux soins de parents roms. Peut-être qu’Oleg et Irina Maximoff sont les parents adoptifs des jumeaux et qu’ils ont ces pouvoirs cachés depuis leur naissance. Cela est possible pour Marvel Studios, qui a déjà établi le personnage de Carol Denvers entièrement en rétrospective des événements qui se sont déjà produits dans le MCU.

Cela expliquerait également comment seuls Wanda et Pietro étaient les deux personnes qui ont survécu aux expériences de Strücker, tandis que d’autres sont mortes. Même pendant l’épisode, nous voyons Wanda exposée au pouvoir de Mind Stone, mais elle l’accepte fortement et s’évanouit. La pierre a probablement amplifié les pouvoirs qu’elle avait au lieu de la tuer. Cela fournit juste toute la preuve que Wanda avait déjà des pouvoirs mutants, et avec les expériences, ses pouvoirs sont devenus plus forts et l’ont rendue plus invincible.

L’idée de Marvel d’ajouter des mutants au plus grand MCU

Comme indiqué, Marvel a déjà établi plusieurs intrigues rétrospectivement, par le biais de flashbacks, ou simplement en faisant un clin d’œil aux détails des films précédents. Peut-être que Marvel ferait de même pour Wanda et Pietro. Evan Peters a déjà fait une apparition en tant que Quicksilver (il incarne le personnage de la franchise X-Men). En outre, dans une scène post-crédit précédemment modifiée de Homme de fer, Nick Fury de Samuel L. Jackson a expliqué qu’il avait déjà affaire à des « piqûres d’insectes radioactifs et des mutants assortis », et maintenant il a un autre problème. Cela signifie que Marvel avait toujours planifié l’avenir du MCU en ayant les mutants à l’esprit, et a probablement toujours gardé un scénario prêt à être exécuté chaque fois qu’ils sont prêts à les incorporer dans le MCU.

Étant donné que les droits d’auteur sont en leur faveur, et qu’ils ont déjà beaucoup de vastes zones pour les présenter, avec les multivers éclatant du vent, c’est probablement le meilleur moment pour faire entrer les doués dans l’univers cinématographique Marvel.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming