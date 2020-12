La dernière théorie de La Casa de Papel qui implique directement Tokyo

Nous nous rapprochons de 2021, c’est-à-dire de la fin de «La maison du papier». La série espagnole est devenue un véritable succès pour le service de streaming Netflix, après avoir acquis ses droits en 2018, après être devenue la production en langue étrangère la plus regardée de l’histoire de la plate-forme, ayant une plus grande portée dans diverses régions du monde.

Les attentes sont très élevées concernant la fin de la production créée par Álex Pina, puisque le quatrième opus avait une fin passionnante, dans laquelle l’inspecteur ‘Alicia Sierra’ découvre le ‘professeur’ en pointant une arme sur lui. Sans aucun doute, un moment qui a paralysé plus d’un fan qui attend avec impatience la clôture de l’histoire.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune révélation quant à l’intrigue centrale de la Saison 5, ou des images officielles par Netflix ou des comptes de médias sociaux, uniquement des fuites de photos où vous pouvez voir Álvaro Morte, Rodrigo De la Serna et Pedro Alonso. Comme il n’y a pas d’informations, les fans tissent des théories, et ici nous apportons la dernière, ce qui est très intéressant.







+ Théorie de la dernière saison de La Casa de Papel:

Dès le début de la série, l’un des aspects les plus marquants de la part des fans a été la voix off de ‘Tokio’, et cela reste un mystère. Quand on l’entend, on remarque que c’est au passé, et selon certains utilisateurs de Reddit, elle finit en prison et raconte l’histoire à ses compagnons de cellule. Certains supposent que ne meurt pas et se sacrifie pour que ses amis puissent s’échapper.

Il a également été dit que « Tokio » meurt à la fin et se retrouve à parler d’une vie après la mort. De plus, on dit que Il le raconte au fils d’Alicia Sierra, car il irait du côté des voleurs. De nombreuses théories qui seront enfin dévoilées lorsque le Saison 5 à Netflix sur 2021 ou début 2022.