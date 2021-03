La dernière tendance de TikTok est de donner de la nourriture épicée aux animaux, l’expert en alarme: « C’est dangereux »

Iswari Macaccino Sensual aux Épices Bio 250g

Iswari Macaccino Sensual aux Epices Bio 250g est un mélange soluble biologique composé de cacao, maca, sucre de fleur de coco et des épices. La combinaison parfaite de trois super aliments et d'épices. Un élixir nutritif pour nourrir et stimuler le corps et l'esprit.