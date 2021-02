La dernière tendance beauté de TikTok est les cercles sombres sous les yeux – mais les médias sociaux sont divisés sur leurs implications éthiques

Une tendance récente de TikTok a des membres de la communauté de la beauté se maquiller sous les yeux pour créer l’apparence des cernes.

Un article démontrant la technique, créé par la mannequin et influenceuse Sara Carstens fin décembre 2020, a reçu plus d’un million de likes.

Dans la vidéo, la jeune femme de 19 ans bouche les paroles d’un remix de «Greek Tragedy» des Wombats alors qu’elle macule du rouge à lèvres rouge foncé sous ses grands yeux bleus.

Carstens a expliqué ses intentions dans une interview: «Le but est de normaliser les cernes», a-t-elle déclaré.

«Cela peut être beau», a déclaré Carstens. En outre, elle a ajouté: «Nous sommes la génération Z. Nous sommes tous fatigués et avons de mauvais horaires de sommeil.»

D’autres vidéos ont suivi, inspirées de celles de Sara. Certains utilisateurs ont applaudi la tendance, affirmant qu’elle les avait aidés à accepter leurs insécurités.

«Allons-nous enfin en faire une tendance?» un commentaire lu. « Je suis très heureux. Mes sacs sont énormes.

Cependant, d’autres ont contesté le look pour plusieurs raisons différentes.

Quelques-uns étaient mécontents du fait que leurs insécurités étaient marchandisées.

«Ce que fait TikTok, c’est qu’ils prennent les insécurités des gens et les utilisent comme une tendance et une fois qu’ils vieillissent, ils les jettent», a critiqué un utilisateur.

Certains ont souligné que la pigmentation sombre autour des yeux est souvent une caractéristique ethnique, en particulier pour les personnes d’origine asiatique ou moyen-orientale.

Siddhi Uppaladadium, une jeune fille du New Jersey de 17 ans d’origine indienne, a déclaré: «Les gens de couleur ont toujours ces sacs oculaires sombres parce que nous sommes plus enclins à l’hyperpigmentation. car, dans une tendance, cela me dérange un peu.

Les personnes atteintes de cernes génétiques ont souvent été réprimandées par le public ou ont été victimes d’intimidation pour ne pas se conformer aux normes de beauté occidentales.

Le Dr Tanuj Nakra, chirurgien plasticien et expert en soins de la peau, a expliqué que «toutes les ethnies avec des niveaux de mélanine intermédiaires à élevés sont sensibles aux cernes causés par l’hyperpigmentation.

À propos de la pression exercée sur ces individus pour couvrir la fonctionnalité, Nakra a déclaré: «Le désir subconscient mondial pour des cultures plus pigmentées d’apparaître ‘plus blanches’ comme une réponse ironique au racisme systémique ne peut être sous-estimé.

À la lumière de cela, certains trouvent choquant que les femmes blanches, qui correspondent déjà aux normes de beauté occidentales, reçoivent une attention positive pour la même caractéristique qui était une source de honte pour certaines minorités.

La réponse rappelle la tendance «oeil de renard» de l’année dernière, qui était considérée comme offensante pour certaines ethnies asiatiques.

D’autres craignaient que la tendance ne glorifie la maladie mentale ou des habitudes malsaines, comme la consommation de drogues.

On l’a comparé au phénomène «héroïne chic» des années 90, qui encourageait des habitudes dangereuses par souci d’esthétique.

Les caractéristiques du look chic de l’héroïne comprenaient des cernes, une peau pâle et une silhouette insuffisante.

Comme son nom l’indique, la mode a glorifié l’usage de drogues dures.

L’héroïne chic était le look caractéristique de mannequins comme Kate Moss, qui était accro à la cocaïne.

Grâce à l’approbation par l’industrie de la mode de l’image corporelle de la peau et des os, il y a eu une augmentation du nombre de personnes en cure de désintoxication pour des troubles de l’alimentation dans tout le pays.

Malgré les efforts pour décourager sa promotion de comportements nocifs, l’héroïne chic ne s’est jamais vraiment démodée, et de nombreuses tendances d’aujourd’hui contiennent des échos de l’époque.

À la lumière de cela, la «nouvelle» tendance sous les yeux est loin d’être pionnière.

Aujourd’hui, les médias populaires ont fait des progrès pour soutenir une norme de beauté plus saine et plus inclusive.

La tendance du cercle noir TikTok est-elle juste un maquillage inoffensif ou signifie-t-elle un retour en arrière potentiel pour la société?

