La dernière saison de « The Walking Dead » pourrait être divisée en 3 parties

« The Walking Dead » peut diviser sa onzième saison en trois parties de huit épisodes lors de son retour avec sa dernière saison de 24 épisodes au bout du 2021, selon le directeur du contenu et le producteur exécutif de Les morts qui marchent, Scott Gimple.

Alors que les saisons ont généralement 16 épisodes de long et sont transmis en deux parties, chacune avec huit épisodes divisé par une interruption de mi-saison d’un mois, la dernière saison épique et prolongée de « Les morts qui marchent » éventuellement divisé en saison 11A, 11B et 11C.

Ces trois parties viendraient après AMC étendre la dixième saison avec un 10C de six épisodes, le bloc de tous les nouveaux épisodes bonus qui commenceront à être diffusés sur 28 de février dans AMC.

En septembre, Réseaux AMC a annoncé que « Les morts qui marchent » il se terminerait après 177 épisodes couvrant 11 saisons et 12 ans. Y compris les six épisodes diffusés au début 2021, seul 30 nouveaux épisodes sont à l’antenne avant la fin de la série.

« Les morts qui marchent » revient avec de nouveaux épisodes sur 28 février du 2021 dans AMC.