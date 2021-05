La dernière saison de « The Walking Dead » mettra en vedette « de nombreux zombies »

Les showrunners de ‘Les morts qui marchent’ Ils ont promis que la saison 11 de l’émission mettra en vedette « beaucoup de zombies ».

La saison 11 et le dernier de ‘TWD’ commencera à être diffusé le 22 août comme confirmé, avec 24 épisodes qui arriveront à leur fin en 2022.

Parlant de la saison prochaine, le showrunner, Angela Kang a révélé de nouveaux détails sur ce qui nous attend, « D’une manière générale, je dirais que dans la saison 11, nous aurons le retour de plus que notre gamme et notre échelle normales auxquelles les gens sont habitués. »

«Nous allons donc recommencer à voir plus d’histoires comme le premier épisode… beaucoup de zombies et beaucoup d’action, d’amusement et d’intrigues… des endroits que nous n’avons jamais vus et des choses comme ça. Donc, juste dans le style, il y aura un changement par rapport à ces derniers épisodes », a ajouté Kang.







À propos des histoires de Negan Oui MaggieKang a commenté: «Il y a une histoire formidable et importante qui a à voir avec Maggie et Negan… Je pense que c’est fascinant. Les deux sont vraiment formidables à leur manière. «