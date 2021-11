La dernière saison de « Better Call Saul » sera divisée en deux parties.

WOOMEN Sac Porté Main Magnolia vegan gris

Cette saison, faites sensation avec ce sac porté main de la nouvelle ligne Magnolia Recycle de chez Woomen Vegan.Pour un look frais et tendance, ce sac à main pour femme sera parfait.Il est fabriqué à partir de textile 100 % recyclé et est accompagné de deux anses rondes en bois.En plus d'être un accessoire branché, ce sac à main est léger et agréable à porter.La marque 100 % vegan vous propose un sac à main de grande taille dans lequel vous pourrez mettre un tas d'affaires pour vous rendre au travail ou en cours.À l'intérieur de ce sac à main Woomen, se trouvent deux poches simples et une poche éclair pour ranger vos essentiels : téléphone et clés.Vos autres petits objets pourront facilement se glisser dans la poche zippée qui se trouve au dos.La fermeture principale de ce sac porté main Magnolia Recycle signé Woomen se fait à l'aide d'un zip.Choisissez de le porter à la main ou sur l'épaule en utilisant la bandoulière amovible ou les anses.