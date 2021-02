La dernière prédiction des Simpsons: un pasteur s’est échappé avec l’argent de ses croyants

‘Les Simpsons’, avec plus de 30 saisons à l’antenne, ils continuent d’être l’une des émissions de télévision les plus appréciées par les fans de différentes parties du monde, qui savent que la qualité de leurs épisodes a connu une baisse significative, mais la mystique de leurs personnages et les histoires hilarantes sont plus fortes, réussissant ainsi à rester au fil des ans et est actuellement loin d’être terminée maintenant qu’il fait partie de Disney.

Chaque adepte a son moment préféré dans la série créée par Matt Groening, et peut-être que les réponses se trouvent dans les 10 premières saisons de la série, où les scénaristes ont pu lire la société et des années plus tard, ce qui est maintenant connu sous le nom de « Prédictions Simpsons », comme la dernière intention de Bill Gates de couvrir le soleil ou d’autres qui ont déjà été accomplis.

+ Nouvelle prédiction des Simpsons:

Il a été récemment révélé que le pasteur Gabriel Alberto Ferrer Ruiz assuré il y a quelques semaines que Jésus allait rejoindre Isabel López, une ville située en Colombie. Il a dit aux croyants que pour recevoir le Christ, ils devaient quitter leur emploi, vendre leurs biens et s’éloigner de toute ambition.. L’argent reçu a été donné à Ferrer Ruiz, mais il s’est échappé et a disparu avec l’argent. Est-ce familier?

Dans le saison 9 épisode 13 de ‘Les Simpsons’, appelé « La secte Simpson », nous connaissons le Mouvements, une secte dirigée par « Le chef » qui reprend Springfield, Homer et toute la famille. Marge, Ned Flanders, le révérend Joy et le jardinier Willie aider à découvrir que tout est une imposture et « le chef » tente de s’échapper avec l’argent de ses fidèles.

Pour cette raison est que Dans les réseaux sociaux, ils ont parlé de la situation du pasteur colombien et des « Simpsons » en se ressemblant par les coïncidences. Le réalisateur David Mirkin a eu l’idée initiale de l’épisode en 1998, accompagné du scénariste Steve O’Donnell et du réalisateur Steven Dean Moore.