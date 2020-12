La dernière prédiction des Simpsons: il a risqué sa vie pour deux barils de bière

Avec plus de trois décennies d’émissions, ‘Les Simpsons’ Ils nous ont donné des moments uniques et incroyables à l’écran, mais les plus résonnants sont sans aucun doute les événements que nous voyons pour la première fois dans la série créée par Matt Groening et ensuite nous les observons dans un grand événement, n’importe où dans le monde. On parle clairement des prédictions, de ces circonstances qui attirent l’attention du public pour les avoir vues auparavant à l’émission.

Le coronavirus, l’achat de Fox par Disney, Donald Trump président des États-Unis, l’attaque des tours jumelles et d’autres événements qui ‘Les Simpsons’ Avancée. Plus près dans le temps, nous avons ce qui se passerait en décembre 2020 aux Fêtes, jusqu’à une possible Apocalypse en janvier 2021.

A cette occasion, une autre a été accomplie: le week-end dernier, une marée haute a emporté le Currumbin Beach Viking Surf Life Saving Club en Australie, provoquant une réaction alarmante parmi les gens à s’échapper et à sauver leur vie, mais dans le cas d’une femme, sa vie est passée au second plan, car son objectif était de sauver deux fûts de bière. Comme cela s’est produit dans « Les Simpsons », lorsque Barney décide de sauver la boisson avant Homer et Moe, bien qu’ici il soit au milieu d’un feu. Regardez la vidéo de la femme à 2h08 et la scène du spectacle!













Après avoir défié l’eau et accompli sa mission, la femme s’est entretenue avec 7News Australie et dit: « Il n’y a rien de tel que l’océan, c’est assez spectaculaire ». Un événement qui nous rappelle que tout ce qui se passe dans la fiction peut être reproduit dans la réalité. Cela a également suscité des commentaires sur les réseaux sociaux, où les utilisateurs se sont exprimés de manière humoristique sur le sujet.

Il y a quelques jours, une rumeur a fait surface qui impliquait la fin de ‘The Simpsons’ et une série solo de ‘Bart’, mais c’est toujours une supposition sur Internet et ne semble pas être quelque chose que Disney a prévu. Ce qui est vrai c’est que ce ne sera pas la dernière prédiction, puisqu’ils nous ont l’habitude de toujours nous montrer quelque chose de nouveau.