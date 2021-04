La dernière prédiction de retour vers le futur: ils utiliseront les déchets comme carburant

Retour vers le futur il a marqué une époque dans l’histoire de la cinématographie et une génération qui le maintient comme l’un de leurs films préférés, pour différentes raisons. Il est sorti en 1985 et a été un succès, donc la saga s’est poursuivie avec deux suites, dirigées par Robert Zemeckis et écrit par Bob Gale, qui a déclaré que nous n’en verrons jamais un quart. Le deuxième film a attiré plus d’attention pour avoir jeté un regard rétrospectif sur 2015 et montré des artefacts jamais vus auparavant, et l’un d’entre eux deviendra une réalité aujourd’hui.. Découvrez la nouvelle prédiction!

Le film est sorti en 1989 et l’intrigue tourne autour des enfants de Marty McFly, qui sont en difficulté en 2015 et avec Doc Brown Ils doivent voyager jusqu’à cette année pour qu’un événement ne se produise pas et ne cause pas les inconvénients. Là Biff, le méchant de la première partie, réapparaît et découvre que le DeLorean est une machine à remonter le temps, il va donc utiliser ce grand secret à son avantage.

+ Nouvelle prédiction Retour vers le futur

Sur la bande, ils montrent que le DeLorean utilise le « Mr. Fusion » et transforme ainsi les ordures et autres éléments organiques en carburant pour son fonctionnement. Des décennies se sont écoulées et nous pouvons dire qu’ils ont raté l’invention pendant six ans, car actuellement en Bolivie, précisément dans la ville d’El Alto, la deuxième plus peuplée du pays, avoir une petite usine pilote qui produit du carburant à partir de déchets.

L’objectif de cette stratégie est de réduire la dépendance externe, qui est actuellement estimée entre 1 200 et 1 400 millions de dollars d’importations de carburant. Les matériaux ciblés pour le rêve d’abandonner le pétrole sont les plastiques, les sacs et les pneus, qui subissent un processus avec des catalyseurs qui servent à comprimer les matériaux et à générer du diesel.. Quelque chose d’un peu plus complexe que le «M. Fusion» utilisé par le Doc.

Si ce projet, qui n’est pas si loin selon les informations, est réalisé, Ce serait une prédiction de plus que celles qui ont déjà été réalisées. Si vous ne vous en souvenez pas, ce sont ceux qui sont connus à ce jour: téléviseurs avec appel vidéo, lunettes intelligentes, chaussons ajustables électroniquement, capteurs d’empreintes digitales que nous avons tous sur nos téléphones portables et jusqu’à skateboards volants, de la société ArcaBoard.