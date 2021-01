La dernière photo de Spider-Man 3 Set tease encore un autre méchant Marvel préféré des fans

On dirait Spider-Man 3 pourrait amener un méchant préféré des fans de bandes dessinées sur grand écran. La suite tant attendue est actuellement en tournage à Atlanta, où Marvel Studios aime tourner beaucoup de leurs projets. Dans une récente interview, Zendaya a révélé qu’il restait encore beaucoup de travail à faire sur le film. « Ces choses passent si vite. Il nous reste encore beaucoup à faire », a déclaré Zendaya. « C’est comme fuir les extraterrestres et les choses que vous ne pouvez pas voir. Une partie de cela est plutôt amusante. Une grande partie de ce que nous faisons est de l’évasion, juste de pouvoir jouer à nouveau un adolescent. »

Une nouvelle photo de l’ensemble de # SpiderMan3 porte le logo de l’organisation FEAST Dans Marvel’s Spider-Man, FEAST (Food, Emergency, Aid, Shelter and Training) est un refuge pour sans-abri où May Parker et Miles Morales font du bénévolat. via: https://t.co/XCVfVHyKSspic.twitter.com/fco2OzBIHl – Mises à jour de Spider-Man 3 (@spideysnews) 28 janvier 2021

Dans une image récemment divulguée du Spider-Man 3 L’ensemble comprend un camion avec un acronyme reconnaissable. Bien que le camion ne ressort pas trop seul, il est marqué FEAST sur le côté, ce qui se trouve être le nom de l’organisation dirigée par Martin Li. Li est probablement mieux connu comme le supervillain Mister Negative des bandes dessinées.

FEAST signifie nourriture, urgence, aide, abri et formation. C’est un refuge pour sans-abri où May Parker et Miles Morales se sont portés volontaires dans l’histoire de Marvel. Cela pourrait-il être la mise en place d’une connexion avec le Spider-Verse en direct? Cela n’est pas clair pour le moment, mais Mister Negative est l’un des plus grands méchants modernes des bandes dessinées vers lesquelles les fans se sont tournés. précédent Spider-Man 3 Les images de plateau ont tease un décor de Noël, qui est également le moment pour les organisations à but non lucratif comme FEAST d’entrer en jeu.

De toute évidence, Marvel Studios et Sony gardent tout sur Spider-Man 3 sous des enveloppes. Le camion FEAST pourrait devenir un simple œuf de Pâques pour les lecteurs de bandes dessinées. Ou, il pourrait mettre en place l’introduction de Mister Negative. On ne sait tout simplement pas pour le moment si la suite va vraiment entrer et ajouter un autre personnage dans un film déjà rempli à ras bord de favoris des fans. Il est également important de noter que Mister Negative est un antagoniste de Marvel’s Spider-Man pour PlayStation 4, de sorte que même les nouveaux fans savent bien qui est le méchant, grâce au succès massif du jeu vidéo.

Spider-Man 3 est réalisé par Jon Watts et n’a actuellement pas de titre officiel. Cependant, les fans de Marvel Cinematic Universe ont beaucoup spéculé à ce sujet ces derniers temps. La maison est presque garantie d’être dans le titre après Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi. La plupart des fans pensent que le titre tournera autour des vacances, ce qui pourrait voir quelque chose comme Spider-Man: à la maison pour Noël finir comme le titre final. La suite sans titre met en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Alfred Molina et Benedict Cumberbatch. Il est actuellement prévu d’ouvrir dans les salles le 17 décembre, bien que cela puisse changer à tout moment. L’image de l’ensemble a été découverte pour la première fois sur Reddit

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man