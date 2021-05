La dernière montre Wear OS de Hublot est une édition spéciale (et limitée) de l’Eurocup d’une valeur de 5700 € et comprend un NFT

Ceux qui sont fans de football le savent sûrement, mais pour ceux qui ne le sont pas, Hublot était la marque en charge des smartwatches officielles de la Premier League et de celles utilisées par les arbitres de la Coupe du monde 2018 en Russie. montres de luxe a présenté le Hublot Big Bang et UEFA Euro 2020, une version du Hublot Big Bang E personnalisée pour le Championnat d’Europe.

À toutes fins pratiques, la montre est exactement la même que le modèle de base, mais en a décorations à l’occasion de cet événement sportifLe plus frappant est l’anneau avec les drapeaux des 12 pays qui accueillent l’Eurocup. Il a également des fonctions spécifiques pour la plupart des fans de football, ainsi que des options supplémentaires pour les arbitres, qui le porteront pendant les matchs et les utiliseront pour gérer les temps. Et combien ça coûte? Rien que 5 700 euros.

Fiche technique Hublot Big Bang E UEFA EURO 2020

Hublot Big Bang E UEFA EURO 2020 BOÎTE 42 millimètre ÉCRAN AMOLED 30,8 mm

Résolution 390 x 390 pixels

327 ppp

cristal de saphir PROCESSEUR Muflier Wear 3100 MÉMOIRE RAM 1 Go STOCKAGE 8 Go GÉOPPOSITIONNEMENT N / A CAPTEURS Accéléromètre

Gyroscope

Microphone

Moteur à courant continu (vibration)

Capteur à faible latence à l’extérieur du corps

Détecteur de lumière ambiante

Capteur optique pour couronne tournante BOUTONS Oui ÉTANCHE 3 guichets automatiques TAMBOURS 300 mAh CONNECTIVITÉ Bluetooth 4.2

Wi-Fi 2,4 GHz

NFC CONDITIONS Android 6.0 ou supérieur

IOS 12.0 ou supérieur CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES App pour suivre les jeux

Bracelet en caoutchouc noir

Fermeture à boucle LE PRIX 5 700 euros

Premium (et football) partout

L’appareil a un Boîtier de 42 mm en céramique noire sablée. Le verre est en saphir avec traitement antireflet et est étanche à trois atmosphères (30 mètres). Le cadre qui entoure l’écran a les 12 drapeaux des pays hôtes de l’événement, quelque chose qui peut être complété par différents bracelets aux couleurs des équipes (qui ne sont pas bon marché, soyez prudent) et avec des cadrans personnalisés pour chaque pays participant.

En ce qui concerne les spécifications, l’appareil monte un Écran AMOLED 390 x 390 pixels (327 dpi) avec un diamètre de 30,8 millimètres. Sous le capot, nous trouvons un processeur Snapdragon Wear 3100 (et non le dernier Snapdragon Wear 4100), un gigue de RAM et 8 Go de stockage interne. Sa batterie est de 300 mAh et le système d’exploitation, bien sûr, est Wear OS.

Les fonctions supplémentaires intégrées au système d’exploitation sont frappantes. Étant une édition pour les très fans de football, l’appareil a une application qui permet aux utilisateurs de suivre la compétition en temps réelVoir: suivre les temps, connaître les informations sur les cartons pris, les changements de joueurs, les pénalités et les buts, la composition des équipes, le classement des joueurs et leur position sur le terrain.

Les arbitres, en plus, pourront gérer la durée des matchs et les extensions éventuelles de l’horloge, qui sera également connecté au système de détection automatique des buts et au VAR. Sauf cela, c’est une montre avec Wear OS (avec ses vertus et ses défauts) comme les autres.

Hublot Big Bang E Versions et prix de l’UEFA EURO 2020

Hublot ne fabriquera que 1000 unités de Hublot Big Bang E UEFA EURO 2020 dont le prix est de 5 700 euros. Les 200 premiers à acheter l’appareil recevront un NFT avec un extrait de l’un des épisodes de Hublot Fusion Podcasts (un podcast qu’ils lancent pour aborder les «valeurs universelles de la victoire»). Ceux qui veulent un bracelet personnalisé avec des motifs des pays participants devront payer 625 euros supplémentaires.

Plus d’informations | Hublot