La dernière mise à jour iOS 14.2 d’Apple apporte de nouveaux emoji, fonds d’écran et autres améliorations

Apple a commencé à déployer les dernières mises à jour logicielles pour ses iPhones et iPads, tvOS, ordinateurs portables et smartwatches. Il a publié une mise à jour iOS 14.2 qui apporte plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités à iOS 14 et iPadOS 14. Les anciens modèles ont reçu la version iOS 12.4.9. Selon le cabinet, la récente mise à jour vise à apporter des changements à «l’expérience de base» de l’iPhone. Cela a été fait avec le lancement de nouveaux widgets sur l’écran d’accueil des smartphones, nouvelle disposition où les applications s’organisent automatiquement avec le Bibliothèque d’applications et un design compact pour les appels téléphoniques et l’utilisation de Siri.

L’un des ajouts les plus mis en évidence est l’introduction de plus de 100 nouveaux emoji. Des animaux aux visages plus diversifiés, des objets ménagers aux emoji inclusifs, les utilisateurs pourront rendre leurs conversations plus lucides. En outre, la nouvelle mise à jour a vu le lancement de 8 fonds d’écran. Ceux-ci seront disponibles dans les versions en mode clair et sombre. En utilisant le capteur LiDAR inclus dans l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, les gens pourront désormais détecter les personnes à proximité avec la loupe.

Plus tôt, Apple avait accepté que les chargeurs MagSafe peuvent laisser une impression sur les couvertures arrière après utilisation. Avec la dernière mise à jour, la société apporte la prise en charge de l’étui en cuir pour iPhone 12 avec MagSafe.

Les AirPod ont reçu une fonction de charge de batterie optimisée pour une meilleure durée de vie de la batterie. De plus, les écouteurs recevront désormais des notifications de niveau audio pour vous alerter lorsque le niveau audio pourrait avoir un impact sur votre audition. HomePod et HomePod mini bénéficient d’un support d’interphone qui peut être connecté avec iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ou CarPlay.

La mise à jour du logiciel iOS a également fonctionné sur des problèmes concernant le viseur de l’appareil photo, le clavier, les applications sur l’écran d’accueil, les enregistrements de mémos vocaux interrompus par les appels entrants, l’écran devenant noir pendant Netflix lecture vidéo et autres problèmes similaires. Les problèmes d’Apple Cash qui ne parviennent pas à envoyer ou à recevoir de l’argent à la demande via Siri et l’application Apple Watch se fermant de manière inattendue lors de l’ouverture ont également été résolus.

