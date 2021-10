La dernière mise à jour gratuite de F1 2021 ajoute le Grand Prix d’Imola, une livrée spéciale Red Bull

Abonnez-vous à Push Square sur

F1 2021 a été lancé sous la forme d’un package presque complet, avec quelques pistes du calendrier officiel manquant la version de sortie. Cependant, Codemasters a travaillé pour les faire entrer dans le jeu, et maintenant, le deuxième des trois cours manquants est là.

Avec la nouvelle mise à jour du jeu d’aujourd’hui, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, également connu sous le nom d’Imola, a été ajouté à la simulation de course. Vous pouvez découvrir le célèbre circuit italien dans la vidéo ci-dessus. Avec Imola et Portimao du mois dernier maintenant dans le jeu, il ne reste plus qu’un circuit à venir : le Jeddah Street Circuit, le nouveau grand prix d’Arabie saoudite. Celui-ci devrait sortir en novembre, et sera une mise à jour gratuite comme les autres.

Cependant, Imola n’est pas le seul ajout à cette nouvelle mise à jour. À côté de la nouvelle piste se trouve une nouvelle livrée spéciale pour les voitures Red Bull :

Cette livrée blanche inspirée de Honda – qui est apparue récemment dans le grand prix de Turquie dans le monde réel – n’est disponible dans le jeu que jusqu’au 15 novembre, alors essayez-la pendant que vous le pouvez.

Jouez-vous toujours à F1 2021 ? Allez-vous faire des tours chauds autour d’Imola avec cette nouvelle mise à jour ? Vaporisez-nous du champagne dans la section commentaires ci-dessous.