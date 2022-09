La dernière mise à jour du système Google Play atteint les mobiles Android : toutes les actualités

in

Google a commencé à publier une nouvelle mise à jour du système Google Play qui commencera à atteindre tous les mobiles Android

Google a commencé à publier un nouveau mise à jour du système google play ciblant les appareils Android. La mise à jour vise à introduire de nouvelles fonctionnalités et améliorations dans Google Play Store et services Google Playet comme l’entreprise elle-même l’a expliqué, il sera disponible à partir du 2 septembre pour les appareils Android.

Étant donné que ces types de mises à jour ne sont spécifiques à aucun appareil et ils ne dépendent pas des constructeurs, tous les smartphones Android devraient le recevoir au fil des jours. Par conséquent, dans les prochains jours, la grande majorité des utilisateurs d’Android devrait commencer à bénéficier des changements et des améliorations qu’il introduit.

Tous les changements introduits par la mise à jour du système Google Play de septembre

Comme chaque mois, Google a publié le liste officielle des modifications qui présente la dernière mise à jour du système de Google Play. Les nouveautés sont classées en deux sections : la gestion du compte et le Google Play Store. Ce dernier est celui qui introduit le plus grand nombre de changements.

Gestion des comptes [Teléfono] Permet aux utilisateurs de masquer les applications recommandées lors du processus d’intégration de Google Kids Space. [Auto, Teléfono, TV, Wear] Améliorations de la synchronisation et de la récupération des comptes. [Teléfono] Possibilité d’installer Google Kids Space sur un utilisateur secondaire de la tablette lors de la configuration de l’appareil.

Google Play Store Améliorations apportées à la fonctionnalité Jouer pendant le téléchargement pour permettre aux joueurs de commencer à jouer à des jeux mobiles pendant que le téléchargement de l’application continue de réduire les temps d’attente. De nouvelles fonctionnalités pour vous aider à découvrir des applications et des jeux. Optimisations qui permettent un téléchargement et une installation plus rapides et plus fiables. Nouvelles fonctionnalités pour les programmes Play Pass et Play Points. Améliorations de la facturation Google Play. Améliorations continues de Play Protect pour protéger votre appareil. Diverses optimisations de performances, corrections de bogues et améliorations de la sécurité, de la stabilité et de l’accessibilité.



Ce type de mise à jour ne doit pas être confondu avec les mises à jour de sécurité Android, qui sont également publiées au début de chaque mois et qui dépendent des fabricants. Le correctif de sécurité de septembre devrait être publié le premier lundi du mois.

