La dernière mise à jour de Windows 10 supprime Flash de l’ordinateur automatiquement et sans possibilité de restauration

Une nouvelle mise à jour de Windows 10 est en cours de déploiement sur tous les ordinateurs pris en charge. Une mise à jour qui, dans ce cas, cherche à mettre fin à un outil déjà abandonné: Adobe Flash Player. Après la mise à jour du système d’exploitation, Adobe Flash Player est automatiquement supprimé de l’ordinateur et il n’est pas possible d’annuler la mise à jour.





La mise à jour Windows 10 porte le nom KB4577586. Cette nouvelle mise à jour est en cours de déploiement pour les utilisateurs de Windows 10 sur la version 20H2, 2004 et les versions antérieures. Bien qu’il n’y ait pas de modifications pertinentes pour l’utilisateur, nous avons trouvé des modifications internes importantes telles que la suppression de Flash.

Problème de sécurité

La mort de Flash by Adobe implique également sa suppression de tout ordinateur éventuel. Puisqu’il n’est plus pris en charge, plus facile pour les attaquants de profiter de portes dérobées non réparées. Par conséquent, la meilleure idée de tous n’est pas seulement de ne pas l’utiliser, mais également de le retirer de l’appareil. Et si l’utilisateur ne le fait pas, Microsoft le fera pour lui.

Une fois la nouvelle mise à jour installée, toutes les traces d’Adobe Flash Player disparaîtront automatiquement. Plus ou moins. La suppression du flash se produit uniquement s’il a été préalablement installé par Windows lui-même automatiquement. Autrement dit, si l’utilisateur est celui qui a installé Adobe Flash Player lui-même, il restera installé après cette mise à jour.

Contrairement aux autres mises à jour de Windows 10 qui vous permettent de tout restaurer comme il était auparavant, avec cette mise à jour, il n’est pas possible de restaurer Adobe Flash Player. Microsoft indique que l’utilisateur peut réinstaller Windows 10 entier s’il le souhaite, mais Flash Player n’apparaîtra plus.

Qu’il ait été installé ou non par Windows, le plus conseillé est de procéder à sa désinstallation. Adobe Flash Player n’ayant plus de support d’Adobe, il peut rapidement devenir une faille de sécurité dans le système d’exploitation. Ce n’est pas en vain que tous les grands systèmes d’exploitation et applications logicielles sont en train de l’éliminer.

Il disparaît dans Windows 10 maintenant, il a disparu dans Chrome, il a disparu dans Firefox, il n’y en a aucune trace dans iOS et Adobe insiste pour qu’il soit arrêté. Malgré tout, il y a ceux qui refusent toujours de quitter Flash. De plus, il risque de ne jamais disparaître complètement grâce aux jeux basés sur Flash, et certains souhaitent même qu’il devienne open source pour qu’il dure plus longtemps.

